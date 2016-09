“Desde hoy me desmovilizo de la droga”

Estos han sido algunos de los indigentes que se ven beneficiados con la campaña ‘transformando corazones’.

El tono natural de su piel no se alcanza a distinguir, el cabello cubre su rostro y apenas se alcanza a entender lo que su boca pronuncia. Ese es el resultado de una vida entregada a las calles, el alcohol y las drogas que hoy en día tienen a ‘Bambam’ sin una de sus manos.

Historias como la de este indigente de calle se repiten a diario en la capital del Cesar, donde poco a poco y sin que las autoridades civiles y policivas lo percibieran, se fue llenando de ‘locos’ o habitantes de la calle, que ejercen la mendicidad en diferentes sectores de la ciudad.

La mayoría de estos indigentes llegan del interior del país, de ciudades turísticas como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, de donde los sacan en buses y bajan a pocos kilómetros de Valledupar, según afirman varios ciudadanos.

Hasta el momento los sitios que se han detectado con mayor presencia de indigentes han sido el barrio Pescaito, la zona del Terminalito, Cinco Esquinas y el Parque de las Madres, entre otros, afirmó el comandante de la Policía Cesar, coronel Diego Rosero.

Razón por la que desde hace año y medio el Comando de la Policía Nacional bajo el mando del coronel Diego Rosero, decidió hacerle frente al problema que viven tanto los indigentes como los vallenatos. Con ‘Transformando corazones’, campaña que ha logrado recuperar a ocho personas que se dedicaban a la indigencia, devolviéndolos al seno de su hogar y alejándolos de las drogas.

“Los indigentes al enterarse del programa, acuden a los puntos de encuentro donde se les ofrecerles algo de comida caliente para que tengan algo de alivio al menos en ese momento”, agregó.

Ante esta situación se ha logrado ver la faceta solidaria que identifica a los vallenatos, que a pesar de verse afectados con la situación han aportado su grano de arena. Varias empresas se han vinculado a este proyecto, ciudadanos que están en la red de apoyo con la policía brindan información, incluso han apadrinado a algunas de estas personas y dan apoyo económico.

“El jueves pasado, estando en Pescaito, en una zona llamada La Macarena, ‘Bambam’ se acercó a mí y sacó de su bolsillo una dosis de droga y me dijo a partir de hoy me desmovilizo de la droga, de aquí en adelante no doy un peso más a jíbaros”, contó el coronel Rosero.

En busca de más soluciones, desde la Cámara de Comercio se realiza la caracterización de las personas habitantes de calle que están en el sector del Pescaito, específicamente en la zona que se llama La Macarena, perteneciente a la comuna uno. De esta forma será más fácil saber qué medidas tomar al respecto para brindar de manera eficaz y oportuna una salida a los ciudadanos, asegura el uniformado.

“Secretarías de Gobierno y Salud, que son las encargadas de estos casos, están llevando a cabo la caracterización de estos individuos para identificar cuántos son realmente y en donde se ubica la mayoría. Ya teniendo esta caracterización ya podemos decir como entrar a solucionar este problema de la mano con la Secretaría de Salud”, expresó el Comandante de la Policía.

Este problema genera mucho temor para los vallenatos porque algunos de estos indigentes aprovechan la oportunidad de las calles solas en horas de la noche o del día para atracar y ultrajar al transeúnte, generando verdadero peligro para los ciudadanos. Por lo cual se hace necesaria la intervención urgente de las administraciones de turno, para que a través de sus programas busquen una verdadera solución, en especial, para aquellos que en su mayoría tienen problemas de drogadicción, lo que los hace más peligrosos.

Hay que indicar que este tema es muy importante, y se hace necesario que las acciones comiencen rápido, porque a medida que pasa el tiempo son más las personas que con esa condición llegan a Valledupar.

Por Jennifer Polo/ EL PILÓN