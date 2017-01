Dermatitis epidémica por contacto con el Paederus

Este es el paederus, que regularmente aparece en las noches en busca de luz. De esta manera se genera la dermatitis linearis, producida luego de percibir la toxina que destila el Paederus. EL PILÓN / Cortesía.

“Después del fenómeno de El Niño comenzamos a observarlo en Valledupar, pero en otras áreas geográficas del planeta, como por ejemplo Asia, hay casos ya reportados en la literatura médica y lo describen como una dermatitis epidémica”, dijo Laura Mendoza Rosado, especialista en infectología pediátrica, al referirse al brote que actualmente está en distintas poblaciones del Cesar.

Según esta profesional que integra la Clínica Laura Daniela de Valledupar, la epidemia se presenta por el contacto del ser humano con un insecto de la línea Paederus, que emite un líquido irritante y al oprimirlo contra la piel destila una toxina, lo que finalmente produce la dermatitis, una sensación que provoca ardor y picazón.

“El vector que circula en las redes sociales lo conocen como Paederus Irritans, pero realmente es Paederus, que son muchas las especies de este insecto que me ocasionan las lesiones, no necesariamente la Irritans. No es un germen que haya sido importado, ya existía en Colombia, solo que este cambio climático hizo que proliferara más en el área urbana, porque en el área rural lo han observado desde hace mucho tiempo atrás”, resaltó Mendoza Rosado.

En el Cesar, municipios como Valledupar, Agustín Codazzi, San Diego, Manaure y otros del sur, registran casos de infecciones con el insecto que no es precisamente de “una hormiga”, como circula en las redes sociales.

“No es una hormiga, el insecto tiene la capacidad de caminar, pero también volar, puede encontrarse trepado en las paredes o en algunas superficies. Produce lesiones básicamente como la dermatitis linearis, que es una inflamación de piel que el patrón es una línea”, explicó la especialista en infectología pediátrica de la Universidad del Bosque.

Además explicó que la sintomatología puede ir desde un simple rojo o sarpullido, hasta la pérdida total de la piel, que es lo más riesgoso de la situación. La toxina se encuentra en más de 600 especies del insecto Paederus, el cual puede reconocerse de la siguiente manera; típica coloración, cabeza negra, con rayas rojas o naranjas.

“Los seres humanos tienen contacto con la toxina al aplastar el insecto en su piel y luego se transfiere a áreas sensibles como los ojos y los genitales. El clima ha tenido un efecto importante en el patrón de actividad del insecto. A nivel mundial ha habido un incremento en los casos de dermatitis, de ahí que también se denomine como dermatitis epidémica”, advirtió Laura Mendoza.

Manifestaciones

Las áreas más afectadas, luego del contacto con el Paederus son el rostro, el cuello, el tronco y las extremidades.

Los síntomas iníciales son: sensación de quemazón y prurito intenso, luego aparece el área enrojecida con vesículas y ampollas. Al secar o recuperarse, aparecen lesiones costrosas.

Se observa resolución de las lesiones en pocos días, pero hay cuadros más extensos y duraderos.

Quien se contagie, puede resolver el problema en forma espontánea o utilizar medicamentos especiales que solo el personal médico puede formular. El compromiso final observado serán los cambios en la colonización de la piel (hiperpigmentación) o cicatrices.

Recomendaciones

Laura Mendoza Rosado, especialista en infectología pediátrica, recomendó a las personas aplicar los siguientes hábitos:

* Una vez la persona note el contacto con el vector, el área afectada deber ser lavada con agua y jabón.

* En caso de identificar las lesiones deben acudir al servicio de urgencias, para recibir atención especializada.

* No auto medicarse ya que puede ocasionar mayor compromiso de la piel.

Prevención

Esta dermatitis puede prevenirse a través de una serie de medidas simples:

* Evitar sentarse debajo de fuentes de luz en horas de la noche.

* Cerrar puertas y ventanas a la hora de dormir.

* Remover la vegetación alrededor los hogares.

* Usar pesticidas bajo la supervisión de personal experto.

* Las luces halógenas e incidentes pueden atraer el insecto.

Autoridades se pronuncian

La Secretaría de Salud Departamental, a través de la coordinación de Vigilancia Epidemiológica, estableció que en Valledupar y en algunos municipios del norte del Cesar, durante las últimas semanas, existe un incremento en las consultas por lesiones en la piel tipo quemadura, probablemente atribuidas al contacto con insectos.

La coordinadora de Vigilancia Epidemiológica, María Teresa Garcés, señaló que la Secretaría de Salud, mediante el Laboratorio de Salud Pública, adelanta acciones con el fin de identificar, de manera específica, el vector asociado a la aparición de este brote y así adoptar las medidas pertinentes.

Por su parte, la secretaria de Salud Municipal, Claudia Margarita Zuleta Murgas, guardó prudencia en la declaración sobre esta epidemia advirtiendo que no existe una confirmación desde el Laboratorio de Salud Pública, ni del Instituto Nacional de Salud, “para darle veracidad al argumento”.

“Las informaciones las hemos recibido por parte de la comunidad, en el sentido de que al parecer hay una relación en la presencia de este insecto en algunos hogares de la zona rural y urbana. Gracias a Dios encontramos un ejemplar, una muestra del animal, y oficialmente la enviamos al Laboratorio de Salud Pública para que la entidad haga la clasificación taxonómica, para saber si el insecto puede causar las lesiones que están refiriendo algunos ciudadanos”, declaró Zuleta Murgas.

Hasta la fecha, la Secretaría de Salud Municipal no tiene notificaciones sobre el contagio de personas con el insecto.

Por Carlos Marío Jimenes