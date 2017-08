El departamento del Cesar y Valledupar por dentro

Lo que hoy presento es la parte que no se ve y poco se conoce, pero se percibe de un país, región o localidad. Se trata de los indicadores socioeconómicos, los que califican la salud de una sociedad. Les mostraré a mis lectores cómo está el Cesar frente al resto de los departamentos y a Colombia y cómo está Valledupar frente al resto de capitales del país.

Las variables básicas que nos darían un ranking son: las tasas de mortalidad infantil y de la niñez, la materna, la neonatal; las de desnutrición infantil y bajo peso al nacer; las de infección respiratoria aguda y enfermedad diarreica aguda en nuestros niños; la de embarazos en adolescentes de 10 a 14 años; además, les mostraré los indicadores comparados de analfabetismo en nuestro departamento y en Valledupar. También les mostraré los indicadores económicos básicos como grados de pobreza, miseria y desigualdad. No ha sido fácil compendiar y organizar esta información porque si en algo fallan nuestras instituciones regionales y locales es en el registro estadístico; incluso, a nivel nacional la información es bastante dispersa y trasnochada a pesar de que son muchas las entidades que se ocupan del tema.

Los indicadores del sector salud los derivamos de ASIS (Análisis de Situación de Salud), dependencia del Ministerio de Salud, la responsable de estas estadísticas; los económicos son del DANE. Me propongo hacer una pedagogía para que la gente pueda evaluar a sus gobernantes respecto al manejo que le dan a estos sectores vitales. Les sugiero guardar las cifras para seguir observando su comportamiento y les anticipo que no nos va nada bien, estamos a muchos años de otros entes; somos un sepulcro blanqueado, tanto el Cesar como Valledupar.

Reducir la pobreza, la miseria y las tasas de mortalidad infantil, son tan importantes que hacen parte de los objetivos de desarrollo del milenio. En términos generales, el Cesar solo supera a los viejos territorios nacionales y compite estrechamente con Chocó, Magdalena, La Guajira, Córdoba y Cauca, que son los parias en indicadores sociales y económicos, igual pasa con Valledupar. Es curioso que esta ciudad siendo la capital del Cesar, con todo el poder político, económico y administrativo, y la única que dispone de agua potable, tenga la séptima TMI (Tasa de Mortalidad Infantil) media más alta del departamento; esto no tiene explicación. Pero si a esta comparación le quitamos los antiguos territorios nacionales, tanto el Cesar como Valledupar van a compartir los peores puestos con los departamentos y capitales parias. Pero si a esta comparación le quitamos los antiguos territorios nacionales, tanto el Cesar como Valledupar van a compartir los peores puestos con los departamentos y capitales parias.

Observen bien las gráficas que son más elocuentes que cualquier discurso. Casi siempre estamos por encima de las medias nacionales en términos de los peores. A fin de dar una idea de cuánto estaremos alejados de los mejores del país, nos compararemos con el mejor departamento y con la mejor capital en cada uno de los indicadores y calcularemos cuánto tiempo necesitaríamos para llegar a los valores medios actuales de nuestros pares de comparación. Mostraremos tendencias en tablas y el ranking en las gráficas.

Tasa de mortalidad infantil –TMI- (niños menores de un año). El primer año es el más crítico de la supervivencia, está en función de la pobreza y de la calidad de los servicios sanitarios. Se expresa por el número de muertes por cada mil nacidos vivos. Hay países con tasas de TMI de 2, nivel muy lejano para nosotros. El Cesar tiene la décima tercera tasa más alta de todos los departamentos; por su lado, Valledupar registra la décima segunda más alta entre las capitales. Ambas están por encima de las medias nacionales. ¿Cuál es el esfuerzo que los entes regional y local han hecho entre 2005 y 2014? La tabla adjunta compara las variaciones y tasas de descenso. En esta se indica cómo Valledupar se acerca al desempeño nacional gracias a una aceleración de 4.8 % por año; en 2014 Colombia y Valledupar registraron TMI ligeramente superiores al 11 %. Al tiempo, el Cesar tiende a quedarse con un esfuerzo de disminución del 2.58 % anual, al pasar de una TMI de 16.46 en 2005 a otra de 13.01 en 2005.

Tabla 1. Evolución de las tasas de mortalidad infantil, TMI, en Colombia, el Cesar y Valledupar, 2005-2014, ASIS Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 €(%) Colombia 15.91 15.47 15.32 14.76 13.69 12.76 12.25 12.14 11.56 11.34 – 3.69 Cesar 16.46 17.57 20.25 19.10 16.72 16.42 13.73 16.54 12.77 13.01 – 2.58 Valledupar 18.18 19.09 19.09 20.53 19.74 18.30 13,45 14,30 13,15 11,48 – 4.98 €: Variación promedia anual porcentual

Tasa de mortalidad de la niñez –TMN- (niños menores de 5 años)

Está relacionada con las condiciones socio-ambientales y de acceso a los bienes y servicios del niño y de la madre. Se mide con el número de muertes por cada mil nacidos vivos. En este indicador, el Cesar se sitúa como el 13º más alto y Valledupar como la 11ª más alta; en ambos casos estos dos entes se sitúan por encima de la media nacional.

Tabla 2. Evolución de las tasas de mortalidad TMN, en Colombia, el Cesar y Valledupar, 2005-2014, ASIS Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 €(%) Colombia 19.42 18.86 18.51 17.76 16.63 15.69 14.81 14.51 14.12 13.67 – 3.82 Cesar 19.69 20.78 24.33 23.38 19.99 19.99 16.33 19.03 15.23 16.11 – 2.20 Valledupar 43.11 42.83 66.25 37.64 35.07 20.90 30.04 27.60 25.18 18.21 – 9.13

Tasa de mortalidad materna –TMM-

La tasa de mortalidad materna es el número anual de muertes de mujeres por cada 100.000 niños nacidos vivos por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo o su manejo (excluyendo las causas accidentales o incidentales). La TMM para el año especificado incluye las muertes durante el embarazo, el parto, o dentro de 42 días de interrupción del embarazo, independientemente de la duración y sitio del mismo. El Cesar y Valledupar han venido aumentando este indicador a unas tasas de 8.16 y 12.08 % anual, respectivamente. ¿Qué pasaría entre 2010 y 2012?

Tabla 3. Evolución de las tasas de mortalidad materna, TMM, en Colombia, el Cesar y Valledupar

2005-2014, ASIS Años 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 €(%) Colombia 70.14 71.38 72.05 60.66 67.31 71.64 68.82 65.89 55.25 53.65 – 2.93 Cesar 34.28 57.44 58.98 61.75 43.25 117.26 100.85 105.17 62.64 69.42 + 8.16 Valledupar 22.44 68.19 43.38 76.44 42.67 138.11 84.75 126.14 73.65 62.64 + 12.08

Tasa de mortalidad por desnutrición –TDN-

La tasa de mortalidad por desnutrición para los menores de cinco años, en Colombia varía entre 17,3 y 6,8 por cada 100.000 menores de cinco años y la edad mediana de muerte es de 16 meses.

Tabla 4. Evolución de las tasas de mortalidad por desnutrición, TDN, (%), en Colombia y Valledupar

2005-2014, ASIS (menores de cinco años) Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 €(%) Colombia ND ND 9.75 ND 9.16 8.15 6.72 7.57 6.77 6.82 – 0.50 Valledupar 23.95 33.32 26.03 30.58 30.40 16.26 13.87 11.50 4.58 15.94 – 4.42 ND: no disponible

Tasa de mortalidad neonatal –TMnn-

Es el número de recién nacidos que mueren antes de alcanzar los 28 días de edad, por cada 1.000 nacidos vivos en un año determinado. Se incrementa en un 50 % en el caso de embarazos de adolescentes.

Tabla 5. Evolución de las tasas de mortalidad neonatal, TMnn, en Colombia, Cesar y Valledupar

2005-2014, ASIS Años 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 €(%) Colombia 9.87 9.39 9.55 9.21 8.48 7.75 7.81 7.73 7.26 7.24 – 3.38 Cesar 10.48 ND 10.91 ND 10.00 9.70 8.21 9.99 8.14 8.70 – 2.04 Valledupar 11.89 ND 11.28 ND 12.37 ND 7.94 8.94 9.15 8.13 – 4.13 ND: no disponible

Tasa de fecundación específica -TFE-

Mide el número de hijos nacidos en un año por cada mil mujeres en edad de reproducción en un rango específico de edades (en este caso 10-14 años). El Cesar tiene la 7ª TFE media más alta por departamentos; de quitarle los antiguos territorios nacionales, sería la más alta; Valledupar tiene la 11ª más alta. Pero frente a los viejos departamentos es la 5ª más alta. Este fenómeno denuncia la alta desescolarización de las niñas y el bajo control familiar. A los entes territoriales les cabe mucha responsabilidad.

Infección respiratoria aguda –IRA-

Es la infección más frecuente en el mundo y representa un importante tema de salud pública en nuestro país. La población más afectada son los niños menores de cinco años. Se mide por el número de muertes de niños menores de cinco años por cada cien mil nacidos vivos.

Tabla 6. Evolución de las tasas del IRA de Colombia, el Cesar y Valledupar

2005-2014, ASIS Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 €(%) Colombia 25.15 ND ND ND ND ND ND ND ND 14.42 – 0.06 Cesar 34.48 31.96 49.94 36.72 26.98 20.76 30.75 31.70 19.04 17.22 – 7.42 Valledupar 43.11 42.83 66.51 37.64 35.07 20.90 30.04 27.60 25.18 18.21 – 0.91 ND: No disponible

Enfermedad diarreica aguda –EDA-

Es la segunda mayor causa de muerte de niños, se mide por el número de muertes de niños menores de cinco años por cada cien mil nacidos vivos.

Tabla 7. Evolución de las tasas del EDA en Colombia, el Cesar y Valledupar

2005-2014, ASIS Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 €(%) Colombia 13.38 ND ND 8.08 7.34 5.23 3.73 3.54 3.42 3.11 – 14.97 Cesar 16.80 24.86 46.37 19.71 16.19 9.02 7.23 10.87 3.63 6.34 -10.26 Valledupar 7.63 8.83 8.82 9.79. 9.70 9.38 8.85 9.89 9.51 7.91 + 0.40 ND: no disponible

Bajo peso al nacer -BPN-

Está asociado con mayor riesgo de muerte fetal y neonatal durante los primeros años de vida, así como de padecer durante los primeros años de vida y retraso del crecimiento físico y cognitivo durante la infancia. Se expresa en porcentajes e incluye a aquellos niños que nacen con menos de 2.500 gramos. Este indicador tiene tendencia creciente en Colombia, el Cesar y Valledupar. ¿Qué está sucediendo?

Tabla 8. Evolución de las tasas de bajo peso al nacer en Colombia, el Cesar y Valledupar

2005-2014, ASIS Años 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 €(%) Colombia 8.29 8.58 ND ND 9.08 ND 9.05 ND ND 8.75 + 0.60 Cesar 6.89 7.04 7.67 8.50 8.52 7.84 7.86 8.79 7.96 7.73 + 1.28 Valledupar 7.63 8.83 8.82 9.79. 9.70 9.38 8.85 9.89 9.51 7.91 + 0.40 ND: no disponible

Pobreza y miseria

El Cesar ocupa los puestos 9º y 11º en pobreza y miseria respectivamente dentro de los departamentos del país. En pobreza multidimensional tenemos la 9ª más alta.

Pobreza multidimensional

Es una nueva forma de medir la pobreza; se llama así porque se mide mediante cinco dimensiones como condiciones educativas del hogar, de la niñez, salud, trabajo y de la vivienda con sus servicios. En Colombia se toman quince variables. El índice de pobreza multidimensional es IPM. Un individuo se considera pobre multidimensionalmente si está privado del 33% de las dimensiones. El Cesar tiene la 15ª peor posición.

Desigualdad. Se mide a través del indicador GINI. Aquí nos va mejor al ubicarnos con la 5ª mejor desigualdad.

Analfabetismo

Ocurre cuando una persona mayor de 15 años no sabe ni leer ni escribir. Tenemos la 5ª tasa más alta dentro de 25 departamentos.

Indicador Ente a mejorar Media 2014 €(%) Mejor par de comparación Media

2014 Nº años para igualar al par TMI Cesar 16.73 – 2.58 Casanare 10.04 18.4 Valledupar 16.24 – 4.98 Bucaramanga 9.60 10.9 TMN Cesar 19.44 – 2.20 Santander 12.24 20.8 Valledupar 19.31 – 9.13 Bucaramanga 10.99 5.9 TMnn Cesar 9.84 – 2.04 Santander 6.66 16.4 Valledupar 10.76 – 4.13 Arauca 6.27 12.8 TDN Valledupar 20.53 – 0.50 Colombia 9.42 18.0 Valledupar 20.53 – 4.42 Tunja 0.67 75.7 IRA Cesar 30.00 – 7.42 Santander 11.03 13.0 Valledupar 34.52 – 0.91 Arauca 9.60 27.0 EDA Cesar 16.17 -10.26 Cundinamarca 1.64 21.0 Valledupar 16.09 + 0.40 Tunja 0.67 Nunca €(%): tasa de descenso promedia anual

Aquí vemos casos aberrantes. P. ej., si Valledupar sigue descendiendo en IRA, a la tasa que lo hace, demoraría una generación para alcanzar los actuales niveles de Arauca, capital. El Cesar necesitaría casi 21 años para igualar a Santander en mortalidad de la niñez y 21 años para alcanzar a Cundinamarca en EDA. Tampoco alcanzaría Valledupar a Tunja en EDA porque tiene una tasa creciente de casos de 0.4 % anual promedia. Pero lo imposible es llegar a los niveles actuales de Tunja en mortalidad por desnutrición que son 75.7 años. Estamos en el peor de los mundos.

Por Luis Napoleón de Armas P.