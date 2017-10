Denuncias de Claudia López sobre corrupción se extendieron al Cesar

La senadora Claudia López se enfrentó a Cambio Radial en el debate por la corrupción.

El camino de cara a las elecciones presidenciales del país tiene a más de un candidato ideando estrategias. Por ejemplo, Germán Vargas Lleras, pasó de las ofensas a culpar a quienes firmaron el fin del conflicto con las Farc.

También comenzó a vincular a Sergio Fajardo, quien hoy recolecta firmas para avalar su candidatura, con este grupo guerrillero.

La senadora Claudia López y Jorge Robledo salieron a defender no a quienes ataca Vargas Lleras, sino que basaron su discurso durante el debate sobre la corrupción en el Congreso en términos de alto calibre, entre ellos el de bandido.

“Tendríamos a los mismos bandidos de siempre: Uribe (Álvaro), Vargas y Santos (Juan Manuel), y de ñapa tendríamos a las Farc”, advirtió López, añadiendo que “esta patria no se le puede entregar a los bravucones inconsistentes que hoy se arropan en la lucha contra la corrupción”.

El tema principal de la citación eran los alcances de corrupción de la polémica multinacional brasilera Odebrecht en Colombia, pero las acusaciones entre congresistas de Alianza Verde, Polo Democrático y Cambio Radical, terminaron siendo lo primordial. Tanto así que el Cesar resultó salpicado con la familia Gnecco.

“En Cesar está el clan de los Gnecco que no tiene políticos, sino prontuario. Quieren poner dos senadores y dos representantes”, manifestó la líder de Alianza Verde, basando su discurso en un afiche que muestra a Cielo, Lucas ‘Pepe’ y Jorge Gnecco, quienes serían los líderes de campañas como Luis Alberto Monsalvo y Francisco Ovalle Angarita. También José Alfredo Gnecco fue vinculado por la congresista con el escándalo de Odebrecht. De igual manera salieron nombres como el de Eloy Quintero Romero, José Eliécer Salazar y Didier Lobo Chinchilla.

El senador cesarense José Alfredo Gnecco Zuleta envió una carta a la Comisión de Ética del Senado para “aplicar medidas contra ultraje e irrespeto de Claudia López”.

Gnecco Zuleta aseguró que López está violando la conciliación hecha en una ocasión, cuando ella debió retractarse por no estar “sin pruebas que respalden sus acusaciones”.

“Las acusaciones de Claudia López violan la institucionalidad y desconocen conciliación judicial que la obliga a cesar en sus señalamientos”, sostuvo el senador por la U.

Jorge Robledo sacudió de frente a Germán Vargas Lleras, de quien recordó su supuesta cercanía con el jefe paramilitar ‘Martín Llanos’.

Germán Varón, cercano a Vargas Lleras, le contestó. “No equipare ni establezca responsabilidades donde no existen, porque nada tiene que ver el señor ‘Martín Llanos’ aceptó que nunca lo había visto”, le respondió.

Pero López acusó a Vargas Lleras de estar creando alianzas con Cambio Radical, sectores de La U y Opción Ciudadana para llegar al poder.

Desde Valledupar el diputado Julio Casadiegos, representante de Cambio Radical, consideró que el debate va más allá de la posición de López y Robledo.

“Cambio Radical no es el partido como lo quiere tildar Claudia López, Cambio Radical no habla de corrupción, no es así, lo único que ha hecho Germán Vargas Lleras es tratar de abrir las puertas”, sostuvo Casadiegos.

Las acusaciones entre congresistas de Alianza Verde, Polo Democrático y Cambio Radical, terminaron salpicando a políticos del Cesar.

Por Carlos Mario Jiménez

Carlos.jimenez@elpilon.com.co