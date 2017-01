Denuncian nueva agresión de cobradiarios en Valledupar

Edgar José Romero Mejía, joven agredido física y verbalmente. Foto AMP.

Un joven de 22 años fue herido en la cabeza y el rostro en medio de un tiroteo, presuntamente protagonizado por un grupo de prestamistas cobradiarios que buscaba a unas personas que habrían atracado a dos de ellos en el barrio Villa del Rosario, suroriente de Valledupar.

Según Elkin Romero Vásquez, en el barrio irrumpieron cuatro hombres a bordo de una camioneta haciendo disparos al aire en busca de los presuntos atracadores. Su hijo Edgar José Romero Mejía, con problemas neurológicos, al escuchar los disparos salió corriendo para su casa y en el camino fue golpeado por los sujetos para hacerlo hablar e intentaron meterlo al vehículo, pero la comunidad impidió que se lo llevaran.

“A mi hijo lo confundieron con uno de los supuestos atracadores y le dieron una paliza hasta causarle heridas abiertas en la cabeza y contusiones en la espalda y en otras partes de su cuerpo que fue necesario trasladarlo hasta un centro asistencial”, denunció Romero.

Explicó el padre del afectado pide a las autoridades que sobre los agresores recaiga todo el peso de la ley.

“Yo lo que quiero es que se haga justicia, para que estos casos de intolerancia no se vuelvan a presentar en Valledupar, ni en ninguna parte del país. Ellos están plenamente identificados, las autoridades tienen los nombres de quienes arremetieron contra mi hijo. A ellos se les cayó una de las tarjetas de la empresa de inversiones donde tenía los nombres de quienes viajaban en la camioneta. Yo siento temor, tengo miedo que me pueda pasar algo, casi no salgo ni a la puerta de mi casa porque me dijeron que ese es un grupo muy peligroso y les pido a las autoridades seguridad”, agregó.

El joven agredido, el pasado lunes, ayer fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para una valoración que permita a la Fiscalía avanzar en el proceso judicial contra los agresores.

Por Abdel Martínez Pérez