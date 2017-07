“Demostraré mi inocencia”: concejal Leonardo Mestre

Leonardo Mestre Socarrás, acusado de liderar el “Cartel de la Chatarrización” junto con el exsecretario de Tránsito, Óscar Miguel Tom Socarrás, quien actualmente está prófugo de la justicia.

Con base a las fuertes acusaciones en su contra proferidas por la Fiscalía sobre el presunto desfalco que el concejal Leonardo Mestre Socarrás habría dirigido junto con otros funcionarios, el edil habló con EL PILÓN y entregó sus impresiones en esta investigación del denominado ‘Cartel de la Chatarrización´, que de acuerdo al ente acusador deja claro un desfalco en la Secretaría de Tránsito Municipal, por el orden de los $2.310 millones.

¿Cómo se siente sobre las declaraciones entregadas por la Fiscalía?

Soy muy respetuoso con las instancias públicas, ellos están en todo su derecho de intervenir en investigaciones con los funcionarios públicos, pero demostraré mi inocencia sobre los cargos que se me acusan mediante la defensa de mi abogado Dibaldo Cabello, ya que también tengo mis elementos probatorios para hacerlo.

¿Cuál es su opinión sobre los cargos que le inculcan?

Todos los servidores públicos no estamos exentos de ser investigados y más con temas álgidos como estos. La Fiscalía como organismo del Estado está en su naturaleza indagar y como tal estoy convencido que llegaremos a la verdad de esta situación.

El fiscal seccional 11 manifiesta que eres un peligro para la sociedad y que por eso solicitó un trato desigual con tu medida de aseguramiento en centro de reclusión. ¿Qué piensas sobre eso?

El funcionario está en su derecho de imputar y hacer los señalamientos que ellos consideren, pero yo también tengo derecho a demostrar que soy inocente. Eso hará mi defensa.

El exsecretario Oscar Miguel Tom Socarrás hasta el momento no le dado la cara a la justicia. Tengo entendido que ustedes eran cercanos. ¿Qué conoces de su caso?

Sí trataba considerablemente con él, pero acá las responsabilidades con los señalamientos que hace la justicia son individuales, él hará lo propio en este tema. Yo no soy quién para dar opiniones al respecto.

¿Por qué usted se declara inocente de las acusaciones del ente investigador?

Hay muchas inconsistencias de los que se me acusa. Inicié a trabajar como asesor jurídico en la Secretaría de Tránsito Municipal el 22 de enero en el año 2014 y salí el 22 de julio, tuve un contrato por seis meses. Las conductas de las que se me acusan fueron desplegadas posteriormente a mi salida de la cartera pública. No me explico cómo pude haber actuado de esa manera.

El Fiscal también involucra a la señoras Leda Rosa Castilla Castillo y Luz Mabel Jácome Castilla como si fueran un red ¿Las conoces o qué cargos fungían ellas dentro de la Secretaría de Tránsito?

Fueron buenas empleadas, excelentes trabajadoras, ellas trabajaban bajo contrato de prestaciones de servicio más que todo en cuestiones de trámite. Aunque desconozco la profesión de la señora Leda Rosa, sé que estuvo encargada en diligencias sobre matrículas de moto, licencias de conducción. Y Luz Mabel estuvo en diferentes cargos como en trámites de conducción y otros meramente administrativos. Yo las conocí cuando ingresaron a trabajar.

Estas declaraciones fueron concebidas a este medio de comunicación durante el término de la audiencia de legalización de captura. Los ochos implicados están bajo medida de aseguramiento domiciliaria.