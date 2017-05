Declaran alerta roja por altos niveles del río Guatapurí

Las fuertes lluvias en la parte alta del río Guatapurí generaron alerta roja por parte del Ideam. Joaquín Ramírez/EL PILÓN.

Ante el incremento de nivel en la parte alta del río Guatapurí, sumado al pronóstico de aguaceros en la región Caribe, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, declaró alerta roja en Valledupar.

El afluente de la capital del Cesar, estuvo la noche del sábado al límite del jarillón del río, con un índice de inundación cercana al metro y medio, según informaron representantes de la Coordinación de Prevención y Desastre del departamento. Ayer este medio de comunicación visitó el balneario Hurtado constatado que presenta alta turbiedad y mucha corriente, arrastrando lodo, ramas de árboles y troncos, por lo que la Policía Nacional, Cruz Roja, Bomberos y Defensa Civil prohíben el ingreso de bañistas al río para evitar posibles contratiempos.

Al respecto, la encargada de la oficina de Prevención y Desastre del departamento, María José Páez Díaz, manifestó que “el río está bastante crecido, por lo que las personas que entren corren el riesgo de ahogarse. Nosotros estamos con integrantes de los cuerpos de socorro, la Policía y la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo pendientes el tema. El tránsito no está obstruido porque la información que tenemos del corregimiento de Chemesquemena, el sitio alto que reportan las crecientes, es que no está lloviendo; es decir, que no prevemos que el nivel del río aumente, pero tenemos que estar pendientes del tema”.

Por su parte, el asesor de la Cruz Roja, seccional Cesar, Jhon Carlos Altamar Bracho, expresó que “como organismo de socorro estamos prestos a la prevención con el acontecimiento que se tuvo de la creciente súbita del río. El ideam nos tiene en alerta roja en el tema de deslizamientos e inundaciones. Estamos haciendo acciones preventivas para que las personas que lleguen al río gocen de la naturaleza, pero que no ingresen al río porque las aguas vienen con turbiedad y fuerza”.

Al respecto, el enlace de Gestión de Riesgo en el municipio de Valledupar, Omar Quintero, explicó que se presentaron altas lluvias en la cuenca alta del río Guatapurí, generando una creciente del mismo, por lo que todos los organismos de socorro están en alistamiento preventivo y se realizaron todos los protocolos de emergencia establecidos como la evacuación del personal, tanto de turistas y propios del río y la inspección general junto con el barrido de la margen del rio Guatapurí haciendo la prevención de los habitantes con la novedad de la creciente.

Alarmas no sirven: Vendedores de Hurtado

Ante esta situación el presidente de la Asociación de Vendedores de Hurtado, Abraham Hormaza, dejó entrever una debilidad que existe en el balneario como lo es la ineficiencia de las alarmas que instaló el municipio para alertar sobre crecientes.

“El municipio instaló unas alarmas como en el mes de noviembre del año pasado como un llamado de prevención ante crecientes, pero éstas suenan cuando ni siquiera están lloviendo. No nos han informado cómo se activa ni quién las activa. Ayer solo funcionó una alarma pese a que existen como 12 alarmas”, aseveró.

De acuerdo al líder de los vendedores “lo que ha habido hasta el momento son falsas alarmas, puesto que es normal verlo como está actualmente. Es una creciente normal como puede ocurrir en cualquier época del año, pero eso no quiere decir que haya peligro de avalancha. Esta situación nos perjudica porque sacan a los vendedores y se afectan nuestras ventas. Les va a pasar como el pastorcito mentiroso, cuando realmente ocurran las avalanchas no les van a creer”.

Pico máximo de las lluvias

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, indicó que varios de los 32 departamentos del país tienen una especial afectación a causa de las lluvias, por lo que presentan mayor riesgo de deslizamientos, advirtiendo que la próxima semana el país experimentará el pico más alto de la temporada de lluvias, por lo que pidió a las autoridades estar alerta.

A partir de ese momento, explicó que poco a poco va a ir descendiendo esa intensidad. No obstante, advirtió que “siempre hay que estar alertas, porque en esta situación de cambio climático las coyunturas o las circunstancias cambian rápidamente”.

Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN