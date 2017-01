De pachanga y con menores

No terminó bien el año pasado, con Santos aliado con las Farc para desconocer el plebiscito y hacerle trampa a la democracia, y la Corte Constitucional y una magistrada del Consejo de Estado politiqueando de manera burda y descarada a través de sus providencias, no solo para avalar el asalto sino para tratar de deslegitimar la victoria del No.

Mal, muy mal andan las instituciones cuando se desconoce la voz soberana del pueblo expresada en el plebiscito, todo el poder se concentra en cabeza del presidente, la rama legislativa y la judicial pierden su independencia y se subordinan al ejecutivo, colapsa el sistema de frenos y contrapesos, y a los jueces no les importa desconocer sin más sus propias y previas decisiones. Mal, muy mal están las instituciones cuando los jueces renuncian a defender la Constitución y las leyes, renuncian a proteger la expresión del pueblo en las urnas y prefieren jugar a la política.

Hubo un conejo grosero y monumental en el 16. También lo hay en este 17. En Conejo, La Guajira, los verificadores de Naciones Unidas estuvieron de pachanga con los guerrilleros cuya desmovilización y desarme se supone que deben verificar. Ante la reacción de algunos sectores de la opinión pública, Naciones Unidas primero hizo una tibia declaración y solo después devolvió a sus países a los involucrados. Lo malo es que cuando se creía que el de La Guajira era un hecho aislado, nos enteramos de que en el Cauca los de la ONU estuvieron en lo mismo, de juerga con los guerrilleros. Yo no dudo de que hay un serio problema con las guías de conducta de la Misión en Colombia. Pero otra buena parte tiene su origen en la forma en que se diseñó la misión, cuando se estableció que se apoyaría en la Celac, uno de los organismos internacionales auspiciados por Chávez.

Mientras tanto, preocupa el silencio de la Unicef ante el hecho de que entre los enfiestados hubiera menores de edad, de esos que se supone que nunca fueron reclutados por la guerrilla.

Si ya la credibilidad de la Misión de Naciones Unidas quedó minada, ahora es todo el sistema el que se juega su reputación. El silencio frente a la presencia de menores armados y bebiendo solo sería complicidad.

La desvinculación de los menores a quienes las Farc arrebataron su libertad y su inocencia, adoctrinaron y enseñaron a matar, no da espera. Y tanto el Estado como Naciones Unidas deberían hacer de esa tarea una prioridad. En este caso, además, hay que romper todo lazo de los menores con las Farc. Solo a través de esa ruptura y de programas integrales psicosociales y pedagógicos podremos recuperar esos niños, darles un futuro y hacerlos ciudadanos de bien.

Mientras tanto, ¿nada dirán las Farc, el Gobierno y Naciones Unidas frente a los más de setecientos secuestrados por esa organización terrorista de los que no hay noticia?