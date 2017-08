Dayana Jaimes, Paula Díaz Jaimes y Martín Elías Díaz.

En diálogo con el programa ‘Venga le cuento’ del Canal Uno, Dayana Jaimes reconoció que ha sido muy difícil superar la perdida de Martín Elías, así mismo subrayó el apoyo económico que era el artista para la familia.

“Él (Martín) también era el sustento de la casa. Y (la noticia) me cogió en un momento en que estaba sin trabajo (…) y es difícil porque cuando estas cosas suceden, todo queda congelado, cuentas, muchas cosas, regalías. Y hasta que todo no se solucione, no hay ese sustento que de pronto había cuando él estaba en vida”, expresó Dayana.

En la entrevista la viuda del menor de la dinastia Díaz confesó que “la herencia se encuentra en un proceso y hasta ahora no ha pasado nada·pues él tuvo un matrimonio y existe un hijo de ese matrimonio (…) todo está en proceso de los abogados y la herencia, me imagino, se repartirá como dice la ley”.

En el programa Dayana también dijo estar dedicando su tiempo libre al estudio de una maestría con el fin de conseguir un buen empleo.

Con un tono de escepticismo, la comunicadora señaló “Una frase que dije durante el velorio de Martín, y dije que Martín es del millón de amigos, y hoy la corrijo, hoy digo Martín es del millón de seguidores, es del millón de fanáticos… porque amigos, amigos, ya con el tiempo, tú te das cuenta quién no fue, nunca lo fue”, cuando le preguntaron que si los contactos que tenían Martín la han ayudado para conseguir trabajo pronto.