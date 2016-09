Dañan rostro de ‘Juancho’ Rois en monumento de San Juan del Cesar

Los habitantes del municipio de San Juan del Cesar están indignados por los actos vandálicos contra el rostro del acordeonero ‘Juancho’ Rois, ubicado en la parte baja del monumento de ‘La luna sanjuanera’

Esta obra que aún no ha sido entregada y hace parte de la segunda remodelación de la calle del Embudo, fue contratada por la pasada administración municipal por un valor de 850 millones de pesos.

Los daños causados al monumento son visibles en el cabello y la parte superior del hombro de la figura plasmada en mármol.

El secretario de Planeación Municipal, Julio Raúl Vega, rechazó de manera categórica este acto vandálico que se comete contra la obra que se ha convertido en un sitio de interés turístico.

“Si esta es una forma de protestar porque no están de acuerdo con la obra, los invito a que lo hagan con argumentos y no con estos actos denigrantes, más aún cuando esta obra no ha sido entregada”, expresó el funcionario.

Así mismo dijo que están adelantando junto con la Policía Nacional, la investigación pertinente, para para dar, con el autor o los autores del deplorable hecho.

EL PILÓN conoció que en el lugar está instalada una cámara de seguridad, pero desde hace varios meses no funciona.