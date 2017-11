Cuarto Grammy para Jorge Celedón, el más ganador en la Academia Latina

El cantante nacido en Villanueva, La Guajira, llegó a su cuarto reconocimiento después de haberlo adquirido de la mano de Jimmy Zambrano y Gustavo García.

El cantante villanuevero Jorge Celedón se convierte en el más laureado en los Grammy Latino, después de quedarse la tarde de ayer jueves con la estatuilla número 12 otorgada a la categoría Vallenato / Cumbia. La cuarta en su cuenta personal.

La ceremonia fue transmitida por el canal de Facebook de la Academia Latina de la Grabación, a la que no asistió Celedón ni tampoco su compañero, el rey vallenato Sergio Luis Rodríguez.

Los miembros votantes de la organización escogieron al álbum ‘Ni un paso atrás’, publicado por ‘Jorgito’ en mayo de este año, como el propicio para otorgarle el gramófono, por encima de Jorge Oñate, el desaparecido Martín Elías Díaz, Silvestre Dangond y hasta la cumbia de Juventino Ojito y su Son Mocaná, que incluye a ‘Checo’ Acosta, ‘Chelito’ de Castro y Pedro Ramayá Beltrán, como invitados.

Con este disco, el intérprete de ‘Me gustas mucho’ llegó a su cuarto reconocimiento después de haberlo adquirido de la mano con Jimmy Zambrano y Gustavo García.

La ceremonia oficial de los Grammy Latino se realizó la noche de ayer en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

Los Grammy se otorgan por votación de los miembros creadores de música de La Academia Latina de la Grabación a nivel internacional, que representan todos los géneros y disciplinas creativas, entre ellos artistas, compositores, productores, ingenieros de mezcla e ingenieros.

Los nominados del 2017 fueron seleccionados entre casi 10.000 propuestas en 48 categorías durante el periodo de elegibilidad (1 de julio del 2016 a 31 de mayo del 2017).

El compacto

Jorge Celedón y Sergio Luís Rodríguez entregaron el compacto ‘Ni un paso atrás’ con 11 canciones llenas de romanticismo y alegría para enamorar a miles de corazones en el mundo.

Este álbum contiene los cuatro aires de este género musical: paseo, son, merengue y puya, para preservar así las raíces del folclor. En la canción ‘Dígalo cantando’, en ritmo de puya, Celedón, quien es su autor, sale en defensa de los tradicionales aires del vallenato y extiende esa invitación para que los demás artistas lo canten, lo graben y lo toquen, haciendo así, más fuerte esta expresión cultural.

Dentro de esta placa discográfica se encuentran canciones de la autoría de Jorge Celedón, Sergio Luis Rodríguez y reconocidos compositores del género como Iván Calderón, Rolando Ochoa, Carlos Huertas, Daniel Andrés Riaño y Jorge Valbuena.

‘Ni un paso atrás’ es un son que incluye adornos de reggae. Es obra del propio Jorge, que está basada en la historia de un hombre radical que decide no seguir apostando al amor de aquella mujer que decidió pedirle un tiempo, cuando él esperaba una oportunidad para hablar.

“Duela lo que duela, sufra lo que sufra, yo no doy ni un paso atrás; venga lo que venga, ya nada me asusta, no lo nuestro no va más”. Este es el coro del segundo sencillo de Celedón con el acordeón de Sergio Luis Rodríguez.

“Esta es una nueva historia, una nueva era en la que Jorge Celedón no pierde la esencia de interpretar la música vallenata en sus cuatro aires tradicionales. El primer sencillo con Sergio Luis fue ‘Goza’, en ritmo de merengue, y ahora presenta un son, que tiene gran historia y le hada dando tantos éxitos este ritmo a Jorge”, indicó su mánager, Alfonso Castro.

Como hecho curioso, Jorge Celedón salió con su propio sello disquero luego de que tomara la decisión de retirarse de la compañía Sony Music Entertainment.

En una entrevista que entregara el cantante a EL PILÓN, dijo que con este disco quería “seguir representando nuestra música vallenata, con los cuatro aires en diferentes escenarios que están esperando y esperamos seguir recorriendo el mundo”.

Historia

El primer Grammy para el vallenato fue otorgado a los Hermanos Zuleta, Emiliano y ‘Poncho’, con el disco ‘Cien días de Bohemia’, al año siguiente Jorge Celedón lo ganó con ‘Son para el mundo’, luego fue Peter Manjarrés, quien por partida doble obtuvo el reconocimiento con ‘Solo clásicos y ‘El caballero y el rey’. En 2010, Diomedes Díaz lo alcanzó con ‘Listo pa’ la foto’. Una vigencia después fue ‘Tesoros’ de Juan Carlos Coronel que lo ganó; el primero para la cumbia. En 2012, Juan Piña le devolvió la alegría al vallenato con ‘Le canta a San Jacinto’, después Felipe Peláez, repitió Jorge Celedón por dos años consecutivos y el año anterior, ‘Homenaje a la música de Diomedes Díaz’ por Fonseca recibió el galardón de la Academia Latina de la Grabación.

Este álbum contiene los cuatro aires de este género musical: paseo, son, merengue y puya, para preservar así las raíces del folclor vallenato.

