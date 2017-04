Corrupción en inversión de regalías será expuesta en Congreso Nacional de Minería

Entre los panelistas están el Representante a la Cámara, Cristian José Moreno Villamizar, y el exministro de Minas, Amylkar Acosta.

En Cartagena se realizará el Congreso Nacional de Minería, liderado por la Asociación Colombiana de Minería – ACM, que tendrá entre los panelistas al Representante a la Cámara del Cesar, Cristian José Moreno Villamizar, y al exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta.

El encuentro minero en su versión 2017 será el 11 y 12 de mayo, en el que se abordará el futuro de la industria a través de los temas coyunturales de la actividad como son territorio, seguridad jurídica, la visión del sector de los candidatos presidenciales, las perspectivas del desarrollo minero en Colombia, retos de la competitividad minera, propuesta de reforma al Sistema General de Regalías y los resultados de la Brújula Minera, entre otros.

El congresista cesarense Cristian José Moreno Villamizar hace parte de los invitados especiales en reconocimiento a su labor e interés en estudios sobre la minería. “Es un evento que se realiza cada año por parte de la Asociación Nacional de Minería y es un congreso en el que se tocan los temas del sector minero y hemos sido invitado por parte de la Asociación para hablar sobre las perspectiva del desarrollo regional y la minería, básicamente lo que vamos hacer es una discusión con otros conocedores del tema como el doctor Amylkar Acosta y otros estudiosos sobre la perspectiva que tiene la región concretamente el departamento del Cesar con la minería”, manifestó el Representante a la Cámara de la Comisión Tercera.

El representante cesarense por el partido de la U, dijo que en su intervención en el Congreso Nacional de Minería abarcará dos temas importantes para el Cesar, como lo son la corrupción en las regalías de la minería y la responsabilidad de las multinacionales en los planes de compensación ambiental y social en los municipios donde hacen las extracciones.

“La minería ha sido importante para el departamento en la medida que ha generado unos recursos vía regalías, pero resultan importantes dos cosas, primero que las regalías lamentablemente no han venido siendo bien invertidas o no han dejado un impacto positivo en los municipios por la corrupción que ha existido, tomemos conciencia de que cada día son menores y que los recursos por la minería llegará un momento en el que se agotarán o ya se están limitando, incluso con el cambio del sistema donde ya los recursos de regalías no llegan únicamente al Cesar y a los municipios productores, sino que se distribuye ahora en todo el país”, dijo Moreno Villamizar.

“Lo segundo es un llamado a las multinacionales mineras a que en sus planes de compensación ambiental y social, y también en su cláusula de transferencia de conocimiento y tecnología a la región, puedan ellos ayudar a generar desarrollo en la región, a que la actividad minera no siga siendo un enclave en el departamento donde las multinacionales únicamente hagan la extracción del mineral, se ganen unas utilidades y paguen unas regalías, sino que den aplicabilidad a las compensaciones ambientales-sociales”, concluyó Cristian Moreno.

