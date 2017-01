Corpocesar reconoce errores en liberación de oso hormiguero

Un oso hormiguero de la especie tamandúa mexicana fue encontrado en el barrio Sicarare y luego liberado en la reserva Remanso de Vida de Corpocesar.

Mientras que algunos ambientalistas califican la liberación de un oso hormiguero por parte de un funcionario de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, como un acto de maltrato animal, otros aseguran que solo se trató de un error en el protocolo establecido.

En el video que está colgado en redes sociales, que dura menos de dos minutos, muestra cómo el veterinario Marino Zuleta toma de la cola al animal y lo sacude con fuerza en el momento de la liberación en la reserva Remanso de Vida de Corpocesar. El material audiovisual, hasta el momento tiene 423.775 reproducciones y ya ha sido compartido 8.073 veces en la cuenta de Facebook de la Fundación Ainau, una de las entidades que pidió respuesta de las autoridades ambientales por el presunto trato inadecuado con la fauna silvestre.

El animal fue encontrado en la carrera 4G con calle 20B del barrio Sicarare de Valledupar, por parte de funcionarios de la Policía Ambiental y entregado posteriormente a Corpocesar.

El director de Corpocesar, Kaleb Villalobos, explicó que el oso hormiguero en mención fue una especie que fue rescatada de una vía muy transitada en la ciudad, donde corría el riesgo de ser atropellado y de ser capturado por traficantes de fauna silvestre de manera ilegal.

“La Corporación lo rescata y le hace una valoración, donde se determina que está en perfectas condiciones de salud para devolverlo al habitad natural, que no ameritaba el ingreso al Centro de Atención y Valoración de Fauna y Flora Silvestre, CAVFFS. Se activa el protocolo de transporte y liberación hacia nuestra reserva natural”, acotó.

Según el funcionario “en el proceso de liberación el funcionario a cargo viola el protocolo por un error humano, que es diferente al maltrato animal. El error humano se dio porque tiene contacto directo con la especie, el cual según él se dio para facilitar el registro fílmico. Se observa al funcionario brincando con la especie; los argumentos que él expone es que lo hace para evitar que lo alcance sus garras que son peligrosas”.

Al respecto, el veterinario Marino Zuleta, quien es oriundo de La Paz y lleva tres años trabajando en Corpocesar, dijo que “si bien el protocolo demanda que no debe existir contacto con el animal al momento de la liberación, para el caso de individuos rescatados y en buen estado que no ingresan al CAVFFS, su manipulación obedece a la necesidad de efectuar los correspondientes registros biométricos para alimentar la base de datos de fauna y flora silvestres que se está implementando, con el objetivo de aumentar el conocimiento de las diferentes especies y la tipificación de la fauna afectada para poder tomar decisiones más eficientes en torno a la conservación”.

Por su parte, el director de la Fundación Hidrobiológica George Dahl – FHGD, que maneja el CAVFFS, Edgar Patiño Flórez, manifestó que “lo observado en el vídeo obedece en primer lugar al proceso de registro que implica la manipulación segura del animal, el cual debió ser liberado de forma inmediata. Como medida de protección por parte del veterinario de Corpocesar, para no sufrir alguna lesión por parte de la especie, condujeron a que el proceso se realizara de forma inadecuada. Sin embargo, se resalta el rescate del animal, que si bien no fue manejado correctamente al momento de liberarlo, ya se encuentra en el medio natural fuera de peligro del tráfico vehicular, la maquinaria de los proyectos, la destrucción de su hábitat y con una menor probabilidad de ser presa del tráfico ilegal”.

¿Qué especie se liberó?

El ambientalista Tomás Darío Gutiérrez explicó que se trata de un oso hormiguero, de la especie tamandúa mexicana, propia de esta tierra.

“Esta especie es las que más matan los carros en las carreteras de noche porque salen a las vías a alimentarse de los insectos (grillos y mariposas) que los autos matan porque se estrellan con ellos en búsqueda de la luz. Ejerce control de insectos, puesto que se alimenta principalmente de termitas y hormigas, realizando una labor extraordinaria por el medio ambiente”, precisó.

Agregó que el lugar donde lo liberaron está a cuatro kilómetros de la carretera pavimentada, cerca de más de cuatro mil hectáreas de bosque y a pocos kilómetros del ecoparque Los Besotes.

Los hormigueros son una especie muy apetecida por el mercado del tráfico ilegal y también se ven afectados por la deforestación, que amenaza su entorno natural.

Medidas

Entre las medidas expuestas por Corpocesar están un llamado de atención al veterinario que realizó la liberación y la obligatoriedad de unas capacitaciones a él y a varios funcionarios que tienen a cargo la liberación de especies de fauna silvestres.

“Se le hizo un llamado de atención al subdirector de Gestión Ambiental, que tiene a cargo esa responsabilidad, y al funcionario Marino Zuleta. No se va a incurrir en sanciones, yo respondo.

Revisamos los antecedentes del funcionario y es un veterinario que no registra antecedentes de errores consecutivos; considero que es de humanos errar y también corregirlos. Él ha asumido el compromiso que no volverá a pasar y expresó su arrepentimiento ante sus compañeros por haber violado el protocolo. Estamos en un proceso de mejoramiento continuo”, aseveró el director de Corpocesar.

Exhortación de fundación ambiental

La Fundación Ainau, que trabaja por la conservación de osos perezosos, hormigueros y armadillos en Colombia, se pronunció frente a este caso, así: “no podemos permitir que nuestra fauna sea maltratada de esta manera. Esperamos que las entidades gubernamentales, como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reaccionen ante estas situaciones y sigan los protocolos de rehabilitación y liberación, acompañados de quienes conocemos cómo cuidar, tratar y liberar diferentes especies de fauna silvestre”.

Para Tinka Plese, directora de esta Fundación, en el video se observa que el animal no fue transportado en un guacal, donde no pudiera observar el ambiente externo, lo cual le genera estrés.

“Y no debe haber ninguna manipulación, ni voltearlo en el aire o cogerlo por la cola. Es vergonzoso, eso no lo hace nadie y mucho menos un funcionario”, opinó, acotando que su liberación debió ser un lugar de bosque tupido, donde el ejemplar tuviera opciones para ocultarse de amenazas y encontrar alimentación.

Atención de especies silvestres

Desde el inicio de operaciones del Centro de Atención y Valoración de Fauna y Flora Silvestre, CAVFFS, de Corpocesar, desde abril del año 2016 hasta la fecha han ingresado al centro más de 800 especies silvestres, que en la mayoría de los casos son rehabilitados y liberados exitosamente, contribuyendo así a la conservación de la fauna silvestre del departamento del Cesar.

Entre las especies silvestres más vulneradas en el Cesar están: iguanas, babillas, tigrillos y tortugas morrocoy.

El CAVFFS es un lugar habilitado para recrear el hábitat natural de los animales incautados o entregados por la sociedad para su rehabilitación y posterior reintroducción al medio natural.

Cuando las especies silvestres se han rehabilitado, se procede en conjunto con personal de la corporación a la liberación para que puedan prestar los servicios ecosistémicos.

PUNTOS DE VISTA

Voz de ecologistas

-Miguel Ángel Sierra, líder de la fundación Biosierra y de la Escuela Ambiental.

“La forma de entregar el animal fue de manera incorrecta, porque eso se debió haber entregado en una caja con una rejilla por donde el animal sale. Aquí lo que se percibe es que la persona que realiza el procedimiento tiene miedo y pánico por el animal, por ello la manifestación de agite que tiene. No es que lo esté maltratando, es que tiene un descontrol del proceso”.

-Tony Muñoz, de la fundación Greys Baena.

”Es una falta de respeto al manejo de recursos naturales. Corpocesar debe elegir cuidadosamente su personal para ejercer este tipo de actividades, sobre todo que se trata del manejo de especies silvestres; no podemos dar este mal ejemplo a la comunidad. Las personas deben ser sancionadas porque no merecen esa labor que desempeñan”.

Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN