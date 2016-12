Contraloría hizo hallazgos fiscales por más de $50.538 millones en la Gobernación del Cesar durante 2015

En el Estadio Armando Maestre Pavajeau, de la ciudad de Valledupar, existe un detrimento por 5.167 millones de pesos.

Dentro de una Actuación Especial de Fiscalización, la Contraloría General de la República evidenció 11 hallazgos fiscales por más de $50.538 millones de pesos, consecuencia de irregularidades que se presentaron en la ejecución de contratos de obra desarrollados por la Gobernación del Departamento del Cesar durante la vigencia 2015, y que se financiaron con recursos del Sistema General de Regalías.

En el Contrato de Obra del Estadio de Fútbol Armando Maestre Pavajeau, en la ciudad de Valledupar, la CGR evidenció deficiencias en los acabados a la vista, fisuras en los pisos y abolladuras en las barandas, así como la instalación de accesorios eléctricos que incumplen con la normatividad, estableciendo un hallazgo fiscal por 5.167 millones de pesos.

En los contratos del Muelle y Parador Turístico de Chimichagua, Cesar, Fases I y II, fue evidenciado por la CGR un detrimento por 717 millones de pesos, correspondiente a sobreprecios y fallas constructivas. Otros contratos auditados fueron los de construcción de vías en los municipios de Becerril y La Jagua de Ibirico, donde a pesar de las reparaciones a la malla vial, aún persiste el deterioro de las vías que siguen presentando agrietamientos y fisuras.

Lo anterior, debido a una deficiente calidad de las obras, por lo que la CGR evidenció un detrimento patrimonial en cuantía de 15.750 millones de pesos. En el contrato de obra para la construcción del Centro de Desarrollo Tecnológico Ganadero y Pesquero, se identificó una gestión fiscal antieconómica por valor de 25.062 millones de pesos, contrato cuya ejecución inicialmente se pactó para 290 días, pero requirió un total de 644. Se tardó un 122 % más del tiempo previsto.

La obra de pavimentación de la doble calzada de la Avenida Ciro Pupo, en el municipio de La Paz, Cesar, presentó anomalías en su construcción y fallas en la calidad de las obras ejecutadas, generando un detrimento por 1.108 millones de pesos. Además, la CGR encontró que en los contratos de obra, los contratistas no vinculan al personal ofrecido en sus propuestas, llevando a la Gobernación a pagar gastos de administración y de personal que no se contrata, afectando no sólo el cumplimiento sino generando un detrimento al estado por más de 410 millones de pesos.

El informe de la Actuación Especial de Fiscalización presenta otros hallazgos de tipo disciplinario e incluso penal, relacionados con cantidades de obras no autorizadas, adiciones en valor sin el lleno de los requisitos legales, así como la expedición de las apropiaciones presupuestales en evidente falta de planeación. Los resultados se obtuvieron por la Contraloría General de la República en ejercicio de una Actuación Especial de Fiscalización a los recursos del Sistema General de Regalías, ejecutados por la Gobernación del Departamento del Cesar durante la vigencia 2015.