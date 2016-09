Sthefania Borrego Romero tiene 13 años y curva octavo grado en el Colegio Santa Fe de Valledupar. A su corta edad ha participado en varias ferias internacionales de investigación y a nivel nacional, en concursos de oratoria y en actividades realizadas por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Recientemente participó en el Congreso Latinoamericano de Semilleros, realizado en La Habana, Cuba, con un proyecto de investigación basado en el reciclaje de elementos tecnológicos que son desechados.

¿Considera que el desarrollo de la investigación es un escenario generador cambios en la sociedad?

Si. En mi caso, me gusta investigar porque todas las cosas vienen de algún lugar y uno siempre tiene una idea, pero si vas más allá de esa idea puedes construir proyectos y con ellos logras concientizar a las demás personas, sobre todo porque muchas de ellas no conocen aspectos de las que están pasando por nuestras mentes, por nuestro entorno, nuestra ciudad, nuestro país y nosotros como niños y jóvenes, a través de ideas así sean pequeñas, comenzamos a realizar aportes a la sociedad y a generar ese conocimiento y esa cultura en las personas.

Desde su entorno, ¿cómo construye paz?

Pienso que para construir la paz es necesario que todos dejemos de generar conflictos, aunque no se puede decir que así como así se va a acabar la guerra solo porque todos dejemos de pelear, porque cambiar de un momento a otro es algo difícil. Lo que sí es real es que la paz inicia desde cada uno de nosotros, con iniciativas, con el fin de apoyar a las personas sin generar choques o peleas entre chicos, entre adultos, entre padres y el resto de la sociedad. Mi forma de construir paz es generando espacios de diálogo y de tolerancia, de respeto por los demás y por los pensamientos diferentes.

¿Cuáles cree que son las preocupaciones de los jóvenes del Cesar?

Estamos preocupados en parte porque no sabemos si la delincuencia va a acabar. Sin embargo pienso que aunque no va a terminar de un día para otro, es algo que se está combatiendo y vamos solucionando todos estos problemas.

Los medios de comunicación están tocando un tema bastante profundo, que es el proceso de paz con las Farc y de hecho, hace poco hicimos un debate en mi salón sobre lo que es el proceso y qué ideas se proponen desde las instituciones educativas para dar soluciones a esta problemática. Llegamos a la conclusión de que la paz comienza desde cada uno de nuestros corazones y desde cada aporte que como jóvenes podamos hacer para llegar a algo más grande que vendría siendo la paz. Quizá nos preocupa la falta de garantías, el hecho de que dejar las discordias y el conflicto no significa que es algo que inmediatamente va a acabar, es un proceso que se irá dando poco a poco para pasar de capitulo.

¿Cree que a este punto de los acuerdos, el proceso ha sido incluyente con los jóvenes?

Quizás no, porque son unos cuantos los que lo están realizando y hasta hace poco se conoce lo que es el acuerdo de paz como tal, porque es ahora cuando podemos encontrarlo en medios como internet. Pienso que es más un acuerdo entre los actores directamente involucrados, pero nosotros como jóvenes hasta hoy no hemos tenido mucha participación en esos acuerdos. Esto también es algo que nos preocupa porque no se están teniendo en cuenta nuestros pensamientos, nuestras necesidades o lo que queremos sino que simplemente están tratando de llegar a un acuerdo que en teoría incluye a toda la población del país pero se está haciendo basado en lo que piensan los que están negociando y no en nosotros.

¿Considera que con la firma de los acuerdos de paz mejoraran las oportunidades de estudio y empleo para los jóvenes?

Creo que si porque somos estudiantes, cada día queremos avanzar pero ya terminando con una de las guerrillas que más nos preocupa a los colombianos y que tanto daño ha hecho, el gobierno podrá enfocarse más en educación y otros ámbitos que se han dejado a un lado por hacer frente a la guerra, como la salud, empleo, vivienda y diferentes oportunidades para el emprendimiento.

¿Cuál cree que debe ser el aporte de la juventud para la construcción de la paz?

Como jóvenes estamos dispuestos a dar un gran paso para ello. Un día vi una frase que decía “eres blanco o eres negro, pero el gris no genera cambio” y con respecto al tema es más o menos eso lo que pienso. Si estamos del lado del Sí, hacemos parte de una nueva Colombia, de un país que quiere superarse pues de aquí adelante lo que se pretende es vivir en un territorio en el que predomine la paz; en cambio darle la espalda o decir No significa privarse de las oportunidades que día a día se van a presentar. Pienso que nuestras ideas, la intención del cambio, de dejar de generar los conflictos, nuestro objetivo de prepararnos para el futuro y la educación basada en los principios y los valores morales serán un agregado de nuestra parte para la construcción de esa paz.

Por Daniela Marbello / EL PILÓN

danielamarbello@hotmail.com