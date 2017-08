Conserve la batería de su teléfono

El uso frecuente de los teléfonos celulares, conlleva a que su batería se descargue en cuestión de minutos, siendo este uno de los problemas más consultados por los usuarios en las compañías.

La página El androide libre, ha dado una serie de pautas útiles para los usuarios que desean conservar la carga de su teléfono celular.

La manera más sencilla de saber qué está consumiendo batería es acudir al medidor de uso que se encuentra dentro de los ajustes de tu Android, allí podrá detectar cuáles han sido las aplicaciones de mayor consumo.

Tenga presente las siguientes recomendaciones:

1: Desactive la localización de Play Services

La ubicación es importante para la función de ‘Mapas’ o para encontrar el celular si se pierde. Sin embargo, desactivar la localización puede representar mayor privacidad y un menor consumo de batería.

2: Desactive gestos innecesarios

Esto hace referencia a los gestos que detectan movimientos, los mismos que consumen energía cuando están en acción constantemente.

3: Inspeccione todas las aplicaciones

Es común que los celulares tengan medidor de consumo de batería. Hay que detectar cuáles son las aplicaciones que más consumen energía y revisar si en realidad se usaron por mucho tiempo.

4: Administre conexiones y brillo

Hay que revisar qué tanto brillo merece la pantalla y el tiempo que esta permanece encendida. Ese es uno de los componentes que más gasta batería en un celular. Apagar las conexiones que no se están usando también ayuda: el ‘Bluetooth’, si no se tiene nada conectado; el Wi-Fi también, si no se está en una zona habitual de conexión y demás.