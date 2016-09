Conservadores divididos entre el Sí y el No

Divididos, los conservadores saldrán a las urnas a votar el plebiscito.

El Partido Conservador se ha mostrado dividido con respecto a la postura que tomará frente al plebiscito, puesto que ayer el Directorio Nacional anunció la decisión final de respaldar y acompañar el Sí en la jornada electoral que se vivirá el próximo 2 de octubre, pero algunos de sus líderes han optado por el No.

El pronunciamiento del expresidente Andrés Pastrana dividió más a los conservadores, por su invitación a votar por el No al plebiscito. Aunque los directivos del partido lo reconocen como jefe natural de este, no apoyan su posición. Es el caso del congresista David Barguil, presidente del partido Conservador, quien dijo que hará la campaña para acompañar el proceso de paz que concluyó la semana pasada en La Habana.

Ante esto el líder conservador en el Cesar, Jaime Murgas Arzuaga, dijo que ha leído en parte el mensaje del expresidente Pastrana y lo apoya.

“Dice que la verdadera democracia es aquella que respeta las contradicciones o la idea de los demás. Es uno de los puntos que señala él y de acuerdo a los distintos pronunciamientos que ha hecho el presidente Santos sobre amenazas de que si no se vota por el Sí la guerrilla volvería a las ciudades y a atacar a la población, se podría obtener Sí bajo amedrentamiento de la gente. Él no comparte eso”, dijo Murgas.

El dirigente explicó que más allá de un No, Pastrana critica algunas de las actuaciones del presidente Santos en cuanto a las negociaciones de La Habana.

“Todos queremos la paz y yo soy uno de esos colombianos que quiere con mucho deseo la paz, pero igualmente disentimos en algunos puntos de los acuerdos celebrados por el gobierno en La Habana y el procedimiento empleado para firmar ese acuerdo. Ahí coincido con Pastrana en algunos puntos, pues estoy leyendo los acuerdos detenidamente y como el voto es secreto saldré a votar y de acuerdo a mi conciencia decidiré si es por el Sí o por el No”, acotó.

Murgas Arzuaga aseguró que la división que existe en el partido Conservador es ocasionada por el mismo presidente Juan Manuel Santos, “que a la mayoría de los parlamentarios los tiene contentos con la ‘mermelada’ y son pocos los que están por fuera, entonces el partido infortunadamente, de tiempo atrás desde la convención conservadora que eligió a Martha Lucía Ramírez como candidata a la Presidencia, ha tenido la intervención de Santos que ha alcanzado a manejarlo y a dividirlo”.

Por su parte el representante a la Cámara por el Cesar, Alfredo ‘Ape’ Cuello, explicó que el directorio nacional ha tomado la decisión de acompañar el plebiscito, por lo tanto comparte las declaraciones del presidente Barguil en el sentido de que espera que cumpla el grupo guerrillero con la pactado para que pueda haber un proceso de paz exitoso.

“Estamos leyendo cada uno de los acuerdos, tenemos dudas en algunos puntos pero finalmente nosotros la decisión que tome el presidente del partido la vamos a acompañar. Si a mí me preguntan, me estoy leyendo los acuerdos y no hemos salido a hacer campaña en ningún sentido pues estamos concentrados en que nos den las fuerzas militares una respuesta a la situación que estamos atravesando con el orden público”, acotó el congresista.

‘Ape’ Cuello aseguró que en su momento hará un pronunciamiento público sobre cada uno de los puntos del acuerdo.

“Escucharemos a David Barguil y acataremos su decisión. Nos reuniremos con él el lunes y nos explicará los alcances de su decisión, por qué la tomó y bajo qué condiciones y luego de eso procederemos a tomar una decisión de plaza pública a la que hasta hoy no hemos manifestado”, indicó el congresista.

“Un partido que históricamente ha defendido la búsqueda de la paz tiene la responsabilidad de apoyar el camino a la reconciliación. Estamos en un momento fundamental para pasar la página de las Farc”: David Barguil, presidente del partido Conservador.

