Consejos saludables para el regreso a clases

“Si no me entregas dos millones de pesos ya sabes, te publico las fotos y los videos íntimos que tenemos en nuestro poder, para no dañar tu prestigio, tu buen nombre, tu vida conyugal y familiar”. Con esa frase mantenían intimidada a una mujer en Valledupar, quien puso el caso de extorsión en conocimiento del Gaula de la Policía.