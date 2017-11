Conozca la programación del Encuentro Vallenato Femenino en Valledupar

Durante este fin de semana, la plaza Alfonso López de Valledupar se engalana con mágicas exponentes del folclor vallenato, quienes compiten a través de la música para convertirse en las reinas de la segunda versión del Encuentro Vallenato Femenino, Evafe.

La invitación es para todos los vallenatos para que se acerquen al histórico lugar y puedan apreciar y disfrutar del talento femenino en las distintas modalidades del vallenato.

Programación

Sábado 11 Nov

9:00 am Continuación Concurso Acordeoneras Infantiles

10:00 am Continuación Concurso Acordeoneras

10:00 am Continuación Concurso Cantantes

2:00 pm Segunda ronda Concurso Compositoras

6:00 pm Presentaciones especiales Internacionales

Yeyny Santa María – Panamá

Sally Miller – Australia

Sofía Montalvo – México

7:00 pm Segunda Ronda Concurso ACORDEONERAS

8:30 pm Concierto Especial – Karen Lizarazo

9:20 pm Segundo grupo Concurso de AGRUPACIONES:

MIRIAM NEGRETE

LA MILAGROSA

SANDRA MARTINEZ

GRUPO ORIGEN

YOLIE & LIZETH GAMARRA

Domingo 12 de Nov.

9:00 am Ronda Semifinal Cantantes

11:00 am Continuación Segunda Ronda Acordeoneras

5:00 pm Final Concurso Acordeoneras Infantiles

7:00 pm Final Concurso compositoras 5 compositoras

8:00 pm Final Concurso cantantes 5 cantantes

9:00 pm Final Concurso Acordeonera 5 acordeoneras

11:00 pm Final Concurso Agrupaciones 5 agrupaciones

12:20 am Concierto súper especial – Adriana Lucía

1:20 am Anuncio de las Nuevas Reinas