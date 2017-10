Conmovedor vídeo de actor colombiano que revela su orientación sexual

En una grabación inesperada para muchos de sus seguidores, el youtuber y el actor colombiano Javier Ramírez, expresó que no había hecho pública esta noticia “por miedo”, mientras se nota angustiado y con los ojos llorosos.

El actor reveló que no se encontraba cómodo ocultando su orientación sexual a sus seguidores, en el video el actor expresó “Estaba dejando de publicar cosas porque no me estaba sintiendo muy cómodo..Hay algo que le quería decir a todas las personas que me están viendo y es que yo, Javier Ramírez, soy gay. Tal vez para muchas personas esto sea una sorpresa y puede que para otras no sea tanto. Esto no es absolutamente nada dramático”. Expresó el joven que actualmente participa en la producción del canal caracol ‘La Nocturna’.

Ramírez finalizó el vídeo, expresando “Nadie tiene porque decirnos que está bien o qué está mal, gracias aquellas personas que van a seguir y gracias a las personas que con mucho respeto no quieren seguir este camino conmigo”.