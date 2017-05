Confirman presencia de Aníbal Velásquez en Encuentro de Música Vallenata

El homenajeado del Sexto Encuentro Nacional de Investigadores de Música Vallenata, Aníbal Velásquez, vendrá a Valledupar al evento académico y cultural. Archivo/EL PILÓN

Luego de más de cuatro años de no visitar a la ciudad de Valledupar, aduciendo motivos de enfermedad, Aníbal Velásquez Hurtado, homenajeado de este año del Sexto Encuentro Nacional de Investigadores de Música Vallenata, confirmó su presencia al evento.

El cantante, compositor y músico barranquillero, reconocido por su destreza en la ejecución del acordeón, y conocido por sus sobrenombres ‘El rey de la guaracha’, ‘El bárbaro del acordeón’ y ‘Sensación’ Velásquez indicó que “con mucho gusto voy a asistir a ese homenaje, porque para mí es muy satisfactorio que se acuerden de uno y le den ese valor. Eso para mí es muy importante. Me siento bastante complacido de que me hagan este homenaje, sobre todo estando vivo. Estas son las cosas que uno se lleva. Me siento bastante emocionado de que me recuerdan y quieran; este es un detalle muy bonito”.

Velázquez Hurtado, quien se catapultó con éxitos como: ‘Mejor para ti’, ‘El turco perro’, ‘Sal y agua’, ‘La brujita’, ‘El ají picante’, ‘Un poquito de cariño’, ‘Alicia la flaca’, ‘Guaracha en España’, entre otros, hizo parte de la agrupación Los Vallenatos del Magdalena con Carlos y Roberto Román. Posteriormente creó su propio grupo con sus hermanos Juan y José.

Avanzan preparativos

A buen ritmo y cumpliendo con el cronograma establecido avanza la organización del Sexto Encuentro Nacional de Investigadores de Música Vallenata, evento tradicional en la Universidad Popular del Cesar que despierta interés en los investigadores y seguidores de la música vallenata.

Así lo confirmó el organizador y creador del certamen, Jaime Enrique Maestre Aponte, argumentando que este evento académico y cultural tiene como objetivo crear un espacio desde el cual se reflexione sobre la cultura popular, la estética musical y el empoderamiento de las manifestaciones culturales a lo largo del devenir histórico. Estos valores se sintetizan en el vallenato declarado por la Unesco Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia, objetivo que va en concordancia con los propósitos del certamen.

En esta oportunidad el encuentro vuelve con los premios ‘Mario Paternina Payares’, premio que se entrega al homenajeado, en esta versión será al maestro Aníbal Velásquez Hurtado, por su gran aporte al folclor costeño y colombiano, premio otorgado por Sayco. Así mismo otorga el premio ‘Rafael Oñate Rivero’ entre los autores que hayan publicado libros relacionados con la música popular colombiana del género vallenato, entre 2016 y 2017.

También se entregará el premio ‘Julio Oñate Martínez’ para autores que hayan publicado artículos, crónicas, reportajes y entrevistas sobre música vallenata, en un medio de circulación regional o nacional impreso o virtual; y el premio ‘Félix Carrillo Hinojosa’, para autores que hayan escrito una obra en conjunto, relacionada con la música popular colombiana vallenata.

Este evento se realizará los días 25,26 y 27 de mayo en la sede sabanas de la Universidad Popular del Cesar, con entrada totalmente libre, para toda la comunidad estudiantil y vallenata en general.