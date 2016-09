Concejal de Becerril señala al alcalde de amenazas en su contra

El concejal Ronny Vargas Jiménez acusa al alcalde de Becerril de amenazarlo.

Ronny Vargas Jiménez, concejal del municipio de Becerril, acudió a las autoridades para denunciar amenazas de muerte en su contra y señala Juan Francisco Rojas, alcalde de ese municipio, de ser el presunto responsables la intimidaciones.

“El día viernes en horas de la tarde me encontraba en la motocicleta haciendo unas diligencias, cuando recibí una llamada donde me agredían verbalmente, amenazándome que dejara de ser sapo, que no me metiera con ellos, que me iban a pelar. Yo preguntaba quién era, la persona no se identificó, tenía un acento paisa”, dijo Ronny Vargas.

El edil manifestó que ha recibido llamadas intimidatorias y mensajes de textos en el que le manifiestan: “Síguete metiendo en lo que no te importa de sapo y te vamos enseñar a respetar, no vas a terminar de criar a tu hija”.

“Yo soy una persona sin enemigos y hago parte de una llamada oposición de concejales del municipio, somos tres concejales, donde nosotros hemos hecho últimamente un control político en el municipio, donde hemos estado al tanto de los proyectos y las falencias que ha habido, entonces yo pienso y creemos que esto viene de parte de la administración actual, en cabeza del alcalde Juan Francisco Rojas, personas que siempre han mostrado disgusto cada vez que le he hecho el debido control político, como también se la he hecho a la corporación del concejo en cabeza del presidente”, manifestó el concejal Vargas Jiménez.

El concejal teme que atenten contra su integridad y la de sus seres queridos, por esa razón acudió a la Sijín de Codazzi, porque en Becerril al parecer las autoridades no quisieron atenderlo.

“Yo al verme intimidado recurro a unos amigos y un abogado quienes me aconsejaron ir a la Estación de Policía, donde no me solucionaron nada en el momento, yo en mi desespero me dirigí hacia la Fiscalía de Codazzi, allá no me pudieron atender porque no había sistema, entonces fue a la Sijin y me recibieron la denuncia”, manifestó Ronny Vargas.

EL PILÓN intentó comunicarse con el alcalde Juan Francisco Rojas, para que se refiriera sobre las acusaciones que hace el Concejal Ronny Vargas, pero el mandatario municipal no atendió el llamado telefónico.

Redacción Judicial / EL PILÓN