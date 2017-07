Con emotivo mensaje, Patricia Acosta recordó a Martín Elías

Tras cumplir tres meses del accidente que le arrebató la vida al cantante vallenato , Martín Elías, su madre Patricia Acosta inundada en los recuerdos, no puede ocultar el dolor y vacío que le ha dejado la gran perdida.

Así lo dejo entrever Patricia en un mensaje publicado el pasado 25 de julio en la cuenta de Instagram. La emotiva nota va acompañada de una fotografía antigua en la que aparece el artista cuando era pequeño en medio de sus brazos.

En la publicación ‘la musa del Cacique’ expresó el gran amor de madre que alguna vez le demostró al menor de la dinastía Díaz.

“Ay hijito mío, mi veje tan lindo, todo el tiempo andabas detrás de mí, yo ahí contigo. Mi amor, me esmeré mucho por todos ustedes, mis hijos, más que todo por la crianza, para que fueran unos hombres de bien, humildes nobles, amorosos, cariñosos… hoy estoy triste porque tú ya no estas Martin, te extraño mucho hijo, me duele el alma y todo de mi ”.