Comunidad impidió inauguración de conexión vial de la calle 44 con carrera cuarta

Esta es la vía 44 que iba a inaugurar el SIVA junto al alcalde Augusto Uhía, el gobernador Francisco Ovalle y el ministro de Transporte, Jorge Rojas, pero la comunidad lo impidió porque no está terminada.

Aunque los habitantes de Amaneceres del Valle y otros barrios que colindan con la conexión vial de la calle 44 con la carrera cuarta, han tenido un mejoramiento urbanístico con las obras adelantadas en el marco del Sistema Estratégico de Transporte de Valledupar, están molestos por un problema que no quieren dejar pasar por alto: la mala calidad de la construcción del canal de aguas lluvias, conocido como canal de Panamá.

Esta molestia arruinó el evento que el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar (SIVA), tenía programado realizar el día de ayer para inaugurar la obra de la 44 que mejora la movilidad en el suroriente de la ciudad. La comunidad de Amaneceres del Valle impidió que se realizara el acto, que contaba con la presencia del Ministro de

Transporte, Jorge Eduardo Rojas, hasta que no se arregle el deficiente del canal que inicia en la glorieta de la Terminal de Transportes y desemboca en el río Guatapurí, en inmediaciones del barrio Amaneceres del Valle.

“Nosotros como comunidad desde hace ratos hemos peleado por la situación que se ha presentado en todo el suroriente de la ciudad con respecto al trabajo que está realizando el SIVA con la pavimentación y el Canal de Panamá. En inicio queríamos que se hiciera un canal cerrado, no que se hiciera un canal abierto por las dificultades que esto traería a la comunidad porque en tiempo de lluvia esos canales se desbordan y genera muchas dificultades en la comunidad; el gobierno departamental hizo caso omiso e iniciaron a construir el canal como quisieron, nosotros denunciamos que ese canal no iba a funcionar y cuando construían un tramo, este se dañaba cuando llovía. Como es un proyecto integral que viene amarrado entre el canal y la pavimentación, se debe inaugurar una obra en su totalidad, hoy el gobierno departamental y municipal, junto con el SIVA, querían inaugurar la obra hoy (ayer) cuatro de mayo con el Ministro de Transporte, pero la comunidad impidió esta inauguración”, explicó el líder comunitario Álvaro Molina.

Molina denunció que la obra iba a hacer inaugurada sin señalización de tránsito y sin alumbrado público. “Durante la obra nunca hubo paleteros que orientaran la movilización de los vehículos de carga, y ahora la terminan y no dejaron ni un reductor de velocidad, antier hubo un accidente que dejó a un muchacho en UCI porque se lo llevó un carro; esto pasó porque no hay señales de tránsito ni iluminación; acá hay muchos niños que juegan en las calles y están expuestos a ser arrollados”, agregó.

Según explicó la oficina de comunicaciones del SIVA, la avenida Simón Bolívar y el Canal de Panamá hacen parte de un solo proyecto adjudicado al consorcio Sistema Estratégico de Transporte (integrado por KMA Construcciones SA y y Cicon SAS), por un valor de 41 mil millones de pesos, mientras que la obra del anillo vial de la calle 44, pese a estar en medio del canal, es otro proyecto ejecutado por el consorcio Maya Vial 44-4, por un valor de 15 mil millones de pesos.

¿Qué pasará con el Canal de Panamá?

El Sistema Integrado de Transportes de Valledupar (SIVA) explicó que el Canal de Panamá evidentemente tiene problemas por incumplimiento, problemas constructivos y estructurales. “Es una obra que no se ha terminado; es decir, SIVA no lo ha recibido y no lo va a recibir sino en las condiciones de eficiencia, calidad y seguridad que fueron contratadas y que hoy evidentemente no se presentan”, explicó un vocero de la entidad.

Anunció además que a finales de este mes el consorcio Sistema Estratégico de Transporte iniciará la reconstrucción y rehabilitación del canal de Panamá, que es una obra complementaria de la avenida Simón Bolívar.

Valledupar está colapsando en tema de movilidad y la conexión vial de la calle 44 con la carrera cuarta, de dos kilómetros de longitud, es una obra que conecta con el sur y norte de la ciudad.

“Ya terminamos las calzadas y espacios públicos, la vía ya está lista, lo que hace falta es el alumbrado público y señalización, y eso le compete al municipio, ellos determinarán cuándo”, agregó el vocero del SIVA, quien agregó que el proyecto generó 150 empleos durante los 12 meses de ejecución y fueron entregados 10 mil metros cuadrados de espacio públicos que incluyen las ciclorrutas.

Proyección de tránsito

El secretario de Tránsito de Valledupar, Víctor Arismendy, recalcó que pese a los problemas, que serán solucionados, se debe resaltar lo positivo del proyecto.

“La vía tiene las líneas de tráfico, los pasos peatonales, lo que se conoce como cebra y todos los puentes están pintados, la 44 tienen sus pares instalados, estos fueron instalados antes del Festival Vallenato, fueron en total 46 señales de tránsito” señaló el funcionario.

Ante la solicitud de reductores de velocidad por parte de los habitantes de Amaneceres del Valle, el funcionario se comprometió a que el 15 de mayo serán instalados.

“No pueden decir que en la calle 44 hace faltan señales de tránsito, ni tampoco decir que los accidentes son por falta de ello, la mayoría de los accidentes se producen por el exceso de velocidad, las personas no pueden coger esto como pista de carreras”, subrayó.

El funcionario reconoció que falta alumbrado público y por eso para época de festival se acordó cerrar la vía a las 6:30 de la tarde.

Entre tanto, Jayson Penson, representante de la Concesión de Alumbrado Público, dijo que la obra no se ha terminado al ciento por ciento y por eso no se ha instalado la iluminación. “Hay que tener paciencia, esta obra está inconclusa y los recursos llegan cada mes, ya el municipio autorizó pero hay que esperar”, precisó.

¿Qué dijo el ministro de Transporte?

El ministro de Transporte, Jorge Rojas, dijo en su intervención en las mesas técnicas de transporte con los 25 alcaldes del Cesar, que la obra de la calle 44 es una vía que brinda un gran avance para la ciudad. “Vi las avenidas avanzadas, bien hechas, con un buen espesor de pavimento, un buen espacio público. Esta mañana tuvimos una junta ejecutiva, muy ejecutiva con el alcalde y gobernador, confieso que me sentí y me siento tranquilo y satisfecho de cómo llevan la ejecución en el Sistema de Transporte Público de Valledupar, porque es serio, es alentador, las obras se ven y se nota que los avances son grandes, los hacen de buena calidad y entregan a tiempo”, manifestó el funcionario.

¿Qué dice la comunidad?

Ludy Quintero.

“Todavía no han terminado el canal y ya están queriendo inaugurar esa carretera. Tengo dos niños y me da miedo que caigan en el canal porque eso no tiene protección”.

Beatriz Ruiz.

“Me ha gustado la obra porque le ha dado buen ambiente al barrio también que el transporte ha mejorado, antes los taxis no querían meterse hasta acá y ya podemos agarrar nuestro transporte”.

Óscar Molina.

“Esta obra le ha generado un impacto social en beneficio de la comunidad. Anteriormente era una vía que estaba bastante abandonada y ahora muchos se están beneficiando”.

Por Sara Maestre DiazGranados