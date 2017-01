Comunidad de Francisco el Hombre pide señales de tránsito

Conducir por las calles del Francisco el Hombre se convierte en una tarea compleja al no identificar quién lleva la vía.

Los habitantes del barrio Francisco el Hombre, ubicado en el norte de Valledupar, se encuentran inconformes porque, según ellos, han pedido ayuda a Secretaría de Tránsito que instale las señales de precaución y reductores de velocidad en el sector, sin embargo aún no hay respuesta a la vista.

Los residentes manifestaron a EL PILÓN que en sus calles se presentan constantes accidentes de tránsito ante la carencia de señales, sin embargo, poco o nada ha hecho la oficina de tránsito, según dijeron algunos pobladores del barrio.

“Uno o dos accidentes a la semana no fallan en estas esquinas porque no hay una sola señalización, se han mandado oficios al tránsito pero no han dado respuesta”, manifestó Francisco Javier Ortiz, residente del sector de Francisco el Hombre.

En anteriores conversaciones con EL PILÓN, el secretario de tránsito Víctor Arismendi, indicó que el presupuesto destinado para proyecto de señalización vial es de 125 millones de pesos, el cual se ha ejecutado en lo que va del mes de enero en distintos sectores de la ciudad, razón por la que los habitantes de Francisco El Hombre piden con mayor firmeza la disposición de mencionadas señales.

“En varios barrios hemos visto a través de EL PILÓN que transito ya ha instalado señales de Pare, no entendemos por qué siguen dejando al Francisco el Hombre en lista de espera”, dijo Claudia Navarro, residente del sector.

Por Jennifer Polo / EL PILÓN