¿Cómo anticiparse al riesgo de suicidio infantil y juvenil?

Herramientas básicas para identificar signos de riesgo de suicidio en la infancia y adolescencia, y cuáles son las primeras orientaciones para actuar, fueron los hilos conductores del psicólogo forense, experto en Drogodependencias y especialista en Terapia de Familia, Leonardo Aja Eslava, en una conferencia gratuita que brindó en la Universidad Popular del Cesar.

“Hay que prestarle atención a las amenazas verbales o escritas, los jóvenes de hoy en día dan ciertas insinuaciones o pistas en redes sociales o elaboran notas que dejan por ‘accidente’ en ciertos sitios de las casa. También debe preocupar cuando empiezan a entregar prendas que son valiosas o preciadas para él, presentan alteración en los patrones de alimentación, se denotan con falta de energía, tienen un llanto profundo e incontrolable, muestran un descenso en el rendimiento académico sin causa aparente, existe un consumo abusivo de sustancias y licor, la percepción que tiene de sí misma no es la mejor, buscan información relacionada al suicidio y no son estudiantes de Psicología y no tienen que hacer ningún trabajo”, explicó el experto.

En su intervención dio un panorama de la situación epidemiológica del suicidio en el país. Según el Informe Forensis del 2016, la tasa de suicidio de ese año a nivel nacional estuvo en 5,20 casos por 100.000 habitantes mayores de cinco años; donde del total de suicidios reportados el 11.47 % eran niños entre 5 y 17 años (0.17 % entre 5 y 9 años, 3.94% casos de niños entre 10 y 14 años, y 7.36 % casos de jóvenes entre 15 a 17 años).

Según el informe, la gran mayoría de los suicidios son evitables, el 80 % de las personas suicidas avisan de su intención y el 50 % mencionan abiertamente su deseo de morir. En adolescentes el déficit en las estrategias de afrontamiento y la baja autopercepción de capacidades para manejar situaciones estresantes se asocia con pensamientos suicidas y tentativas autoli?tica como estrategia de afrontamiento al malestar emocional en si? misma, puesto que algunos chicos y chicas declaran que tras el episodio auto lesivo sienten un rápido alivio de tensión.

“Anticiparnos al riesgo sería un trabajo que se hace en la casa y escuela, que estaría orientado a generar un entorno de fortalecimiento emocional y del carácter para que niños, niñas y adolescentes tengan las herramientas suficientes para enfrentar de manera exitosa las adversidades normales que trae la vida”, subrayó Aja Eslava.

Esta actividad fue posible gracias a Red PaPaz, que es una red de madres, padres y cuidadores cuyo propósito superior es abogar por la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia, y fortalecer las capacidades de los adultos y actores sociales para garantizar su efectivo cumplimiento.

Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN