Colombia tiene que hacer respetar la casa: Richard Gutiérrez

Richard Gutiérrez no fue convocado para el mundial con la Selección Colombia de Fútsal.

Colombia vivirá desde hoy del Mundial de Fútsal 2016, deporte que contará con la participación de las principales figuras de este juego que atrae la atención de multitudes.

La última edición de este evento se realizó en Tailandia, dejando como campeón a la selección de Brasil. Esta vez, Cali, Medellín y Bucaramanga recibirán a las delegaciones y protagonistas de los países que entrarán en acción y buscarán el anhelado título.

En el combinado patrio, como anfitrión, en esta ocasión se destaca la ausencia del jugador Richard Gutiérrez Ojeda, de 26 años, quien hizo parte de la selección Colombia de Fútsal en anteriores certámenes. En esta oportunidad el vallenato no fue tenido en cuenta por el estratega nacional Osmar Arney Fonnegra.

“Triste, ya que todo deportista quiere representar a su país, más en una cita mundialista. Personalmente es lo único que me falta jugar como jugador de fútbol sala”, explicó Gutiérrez.

Sin embargo, el pívot que actualmente juega para el equipo Alianza Urabá de la Liga Argos de Fútsal en Colombia auguró lo mejor para el quintero tricolor.

“Sé que les va a ir muy bien en el debut con Portugal, el hecho de ser anfitriones es una motivación y eso les va ayudar para el rendimiento en el mundial. Colombia tiene que hacer respetar la casa”, indicó.

La última vez que Richard estuvo con la Selección Colombia de Fútbol Sala fue en dos partidos amistosos como visitante ante Japón el 27 y el 30 de enero de 2016, para los cuales el técnico Osmar Fonnegra citó 20 jugadores para un ciclo de entrenamientos entre el 9 y el 20 de diciembre de 2015 en Medellín.

“En los planes del profesor no estaba que yo quedara eliminado en la primera fase con Gremio Samario mi antiguo equipo, eso hizo que yo entrara en una para, por lo que no me siguieron llevando a los próximos microciclos”, apuntó.

Gutiérrez Ojeda está de descanso en Valledupar y mañana regresará a Urabá para integrarse a trabajos con su club, mientras tanto, aprovecha de su familia, lo cuales son su mayor motivación para reponerse de las dificultades que se le presentan en la vida.

“La familia es muy importante para mí, mi apoyo, ellos están tranquilos y por eso yo también me siento tranquilo acá en casa compartiendo con todos. Además están conmigo en las malas y en las buenas”, concluyó.

Los partidos del mundial de Fútsal que inicia hoy en nuestro país se llevarán a cabo en Cali, Bucaramanga y Medellín. La Selección Colombia hará su debut a partir de las 8:00 de la noche, cuando se enfrente a Portugal, en la capital del Valle del Cauca.

Programación para hoy Sábado

Cuba vs. Egipto

Hora: 4:00 p. m.

Ciudad: Medellín.

Uzbekistán vs. Panamá

Hora: 6:00 p. m.

Ciudad: Cali.

Tailandia vs. Rusia

Hora: 6:00 p. m.

Ciudad. Medellín.

Colombia vs. Portugal

Hora: 8:00 p.m.

Ciudad: Cali.

Por Eduardo Retamozo