‘Chichí’ Quintero muestra su labor en el Congreso

Eloy Quintero Romero presentó un informe de la tercera legislatura donde proyectos de su autoría y coautoría.

Ad portar de iniciar el último periodo legislativo el próximo 20 de julio, el representante a la Cámara por el Cesar, Eloy ‘Chichí’ Quintero, presentó un balance de los proyectos entregados al Congreso y de los acompañamientos a las situaciones y eventualidades del departamento.

El periodo legislativo terminó el 20 de junio y el militante de Cambio Radical considera que su participación en el Congreso de la República fue favorable y que el haber sido nombrado entre los mejores congresistas, es un componente de proactividad y de buenas relaciones que permiten que el trabajo sea valorado.

¿Cuál es el balance que realiza de la legislatura?

Considero que el balance es positivo, se ha trabajado en las necesidades del departamento, indudablemente se requieren unas reformas de las que se viene hablando desde hace mucho tiempo en los discursos políticos, en campaña lo decimos que hay que hacer reformas en la educación, en la justicia, en la salud y nada de eso se hace; entonces creo que el Congreso en eso tiene una gran responsabilidad conjuntamente con el gobierno, porque el Presidente maneja la agenda legislativa del Congreso.

¿Cuáles fueron los aciertos en esta legislatura a favor del departamento?

Dentro del presupuesto Nacional y en Plan de Desarrollo se logró vincular los recursos para la vía Valledupar -La Paz, eso lo incluimos dentro del Plan de Desarrollo, indudablemente con la alternativa que surgió de la concesión Cóndor, Codazzi – Valledupar a través de San Diego, en un desvío prácticamente congelado, pero es una vía de mucho interés: la Universidad Nacional, hemos logrado el avance de la obra y ya está a punto de ser entregada; por parte del congreso se gestionaron $10.000 millones para la puesta en marcha de este proyecto que es muy importante porque va a impulsar el desarrollo cultural y económico.

¿Usted siempre ha manifestado su interés en el agro, qué aportes hubo desde el Congreso?

Del sector agropecuario estamos pendientes, hay una crisis total y lo hemos dicho en diferentes foros repetimos las cosas se habla de La represa de los besotes, yo creo que eso es un tema que le falta más compromiso político y que hoy no veo el interés nacional del gobierno que eso sea una realidad, más aún cuando la represa del río Ranchería fue posterior a la represa de Los Besotes y hoy es considerada un elefante blanco por el gobierno nacional después de hacer una inversión en un departamento donde no hay agua porque el pueblo guajiro sigue padeciendo sed.

¿Cuáles son esas características que permiten que marque la diferencia en su ejercicio como Representante a la Cámara?

Yo he sido un congresista que asiste, no se me puede señalar como un asistente al Congreso, he estado atentos a los debates de control político especialmente en el de Electricaribe que nos ha costado y por supuesto hemos avanzado; hoy esta empresa está intervenida y en liquidación y ojalá sea una salida positiva para la costa Caribe y el compromiso con la paz que ha tenido dificultades por la polarización que hoy tiene el país, indudablemente le han querido hacer un gran daño a la paz pero en el Congreso de la República hemos estado comprometidos.

Ya solo falta una legislatura que coincide con el periodo de campañas políticas; ¿qué se adelantará para darle resultados al Cesar?

Este gobierno ha sido esquivo a la inversión en el departamento del Cesar, se han hecho grandes esfuerzos pero la crisis económica del país ha obligado a una recesión por parte del Estado en cuanto a los recursos, acabamos de aprobar adición presupuestal que el gobierno aún no ha sancionado, ojalá que con esos recursos se fortalezcan las diferentes dependencia del estado para poder gestionar algunas obras a nivel nacional, nos preocupa mucho lo que está pasando con la ruta del sol dos y tres, esta es una obra vital para el desarrollo de la costa caribe es una deuda que tenía el estado con la costa, no podemos que una obra de esta magnitud se liquide.

¿Cuáles fueron los proyectos presentados con más importancia en esta legislatura?

Algunas de las que se pueden destacar son: Proposición 040 de 2016 Cámara “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 10 de enero al 31 de diciembre de 2017”: En esta proposición se expresó la necesidad de jalonar recursos al Ministerio de Educación Nacional para la construcción de la Universidad Nacional en el Cesar.

Como esta también fue coautor de Proposición al P.L. 026 de 2016 que prohíbe la maternidad subrogada con fines de lucro en Colombia y se reglamenta su práctica”.

Como congresista seguiré en la búsqueda de herramientas que permitan que en nuestro país ese tipo de flagelos no sigan ocurriendo. Por eso, hoy cursa en el Congreso un proyecto de ley de mi autoría que busca impedir que los abusadores de menores de edad puedan tener contacto con nuestros niños y niñas, de esta manera prevenimos que vuelvan a cometerse casos aberrantes como los que ocurren a diario en el país. No más maltrato ni abusos contra los menores de edad

también Gestioné estampillas “Homenaje a los 50 años del Cesar y Festiva Vallenato” Solicité la emisión de una estampilla conmemorativa de los 50 años del departamento del Cesar con 12 motivos en los cuales se incluirá una imagen de los 50 años del Festival Vallenato, evento más reconocido de la música vallenata y representativo de la cultura cesarense. Esta estampilla se solicitó ante el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el objetivo de lograr un reconocimiento a nivel mundial debido a que las estampillas van en las cartas y encomiendas que circulen a través de 472 y éstas a su vez van a difundir el patrimonio histórico y cultural del departamento.

Durante este periodo legislativo en compañía del Gobernador Franco Ovalle, alcaldes, concejales y comerciantes del sur del Cesar nos reunimos varias veces con funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI con el fin de solicitar solución a los problemas que la ruta del sol tramo dos originó. En compañía del alcalde de Valledupar y gobernador encargado por Franco Ovalle recibimos funcionarios de la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito con el fin de escuchar estrategias que contribuyan a la prevención de la vinculación de los niños y adolescente en el delito. Gestiones y acompañamientos Con la alcaldesa de San Diego, Elvia Milena Sanjuan, gestionamos recursos que permitieran modernizar las instalaciones del palacio municipal, un proyecto de convivencia y seguridad ciudadana siempre, además ante la Ministra de Vivienda, Elsa Noguera y el Viceministro de Agua también gestionamos proyectos importantes para este municipio. Además ante Coldeportes gestionamos la construcción del Parque Silvestre Guerra en el barrio Nuevo Amanecer de esta población.

Con los representantes de los transportadores del Cesar y La Guajira sostuvimos una reunión con el Viceministro de Transporte, Alejandro Maya Martínez para abordar temas relacionados con la chatarrización, rutas y transporte ilegal con el fin de mejorar las condiciones para este sector y comunidad en general.

Participamos en Consejo Regional de Seguridad en Aguachica con los gobernadores de Cesar, Bolívar y Norte de Santander con el fin de analizar temas de seguridad que estaban afectando a la Región, entre ellos el incremento de la delincuencia y el abigeato.

Con el alcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uhía, gestionamos ante el Director de la Agencia Nacional de Seguridad vial recursos para proyectos importantes para la ciudad.

Para los municipios de San Diego, Aguachica, La Paz y San Alberto. Gestionamos CIC Ante el Ministerio del Interior estamos gestionando Centros de integración Ciudadana (CIC) para los municipios de Bosconia, San Alberto y Aguachica. Pueblo Bello es uno de los municipios que ya fue beneficiado con un CIC. Estos centros de integración serán espacios de esparcimiento, entretenimiento y diversión para que los jóvenes y niños de esta población puedan aprovechar el tiempo libre en actividades deportivas, recreativas y lúdicas, además gracias a éstos, los habitantes contarán con atención integral en materia deportiva, seguridad y convivencia. La ampliación de rutas entre Bogotá y Valledupar en la que está trabajando Avianca es un logro del trabajo mancomunado de varios sectores para el bienestar de la comunidad cesarense.