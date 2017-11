Cesarense ‘hace fuerza’ para asistir al Mundial de Potencia en Argentina

Darleys Hernández Vásquez alista su fuerza para el Mundial de Potencia en Argentina.Suministrada/EL PILÓN

Darleys Hernández Vásquez, una joven que alterna sus entrenamientos con la venta de productos naturales y jugos de sábila en el municipio de La Jagua de Ibirico, alista sus maletas para participar en el Mundial de Levantamiento de Potencia, que se disputará desde el próximo 22 de noviembre en Villa María, provincia de Córdoba, Argentina.

Dueña del récord mundial en los 52 kilogramos, la joven de 23 años sueña con el podio en tierras ‘gauchas’, tiene la convicción y las ganas, sobretodo la preparación de tres años metida en los gimnasios.

Aunque nació en Barranquilla, el ‘peso’ del matrimonio la llevó hace ocho años a la zona minera del Cesar, donde es reconocida por su oficio en el barrio ‘Ovelio Jiménez’, pleno centro de La Jagua de Ibirico. Su feminidad contrasta con la fuerza que asume a la hora de hacer una sentadilla, un peso muerto o press de banca, pero para ella lo importante es la fuerza mental antes que la fuerza física.

“Hace tres años practico el Powerlifting, en primera instancia comencé hacerlo por salud aprovechando que soy vendedora de productos naturales, luego mis compañeros de gimnasio me motivaron a que compitiera, debido a las aptitudes que ellos me vieron a la hora de levantar peso.

Me animaron y participé en varios campeonatos nacionales, gané en Valledupar y Barranquilla, el último logro fue precisamente en la capital del Atlántico, el pasado 30 de septiembre, donde salí campeona en las tres modalidades y alcancé el record nacional en todos los movimientos de competencia. Ahí el Congreso Nacional de Powerlifting determinó mi participación en el Mundial de Argentina”, explicó Darleys Hernández Vásquez. Incluso, se adueñó del récord mundial en la modalidad de sentadillas, reconocimiento que estaba en poder de una deportista de origen chino.

“Yo superé el récord de los 100 kilos y eso me ayudó bastante para asistir en Argentina”, agregó.

Sin embargo, el camino al sur del continente depende de los recursos económicos que ella debe conseguir, pues el Congreso Nacional de este deporte solo respalda el tema de los uniformes de presentación y competencia. “No tengo la plata, pero yo me siento en Argentina, estoy preparada para participar en este mundial, he tocado las puertas de la Alcaldía de La Jagua de Ibirico. Espero reunirme con el gobernador para que me ayude, tengo las ganas y la preparación para ganarme este mundial”, aseguró la deportista.

Por ahora Darleys Hernández no baja la guardia en su preparación en un reconocido gimnasio del pueblo. Recibe instrucciones de sus entrenadores Jorge Cortés y Raúl Téllez para afinar detalles porque es consciente que “a un mundial no se puede ir mal preparada o mucho menos a improvisar”.

Sobre la evolución que trae el Powerlifting en Colombia, Hernández Vásquez aseguró que “este deporte viene abriendo espacios en el plano mundial, en nuestro país apenas está despejando, hay grandes talentos que pueden dar mucho”.

La deportista cesarense integra el listado al lado de Eliana Marcillo, Óscar Chica, Santiago Ruiz, José Antonio Sepúlveda, Esmeralda Villafañe, Mary Luz Henao, Felipe Rodríguez y Jhon Jairo Mejía.

Por Nibaldo Bustamante/EL PILÓN