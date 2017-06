“El Cesar es el único departamento de la Costa donde somos competitivos”: ‘Pacho’ Santos

Francisco Santos, jefe de debate de Centro Democrático.

Ante su interés de lograr un mayor número de curules en el Congreso y visionario ante las elecciones presidenciales, Francisco Santos asegura que el partido Centro Democrático no cometerá los errores del pasado y eso les garantizará un porcentaje mayor de curules.

El Centro Democrático cuenta con una estructura de líderes regionales, un comité departamental que está recorriendo el país, pero que está debilitado por la falta de alcaldes y concejales.

A su llegada a Valledupar, Francisco Santos vistió el diario EL PILÓN para hablar acerca de los alcances de su partido y de su líder, Álvaro Uribe Vélez.

*En el Cesar el Centro Democrático (CD) parece debilitado, sin embargo ganó el Sí en el Plebiscito, ¿por eso su presencia en este departamento?

El Cesar es el único departamento de la Costa donde somos competitivos, aquí han vivido unos niveles de violencia brutales y creo que en ese sentido no se olvida la ideología que le dio seguridad democrática en el Cesar.

Este ha sido un departamento grato con nosotros, obviamente no se han visto los resultados electorales en términos de corporaciones, de alcaldía, concejo y asambleas porque nos equivocamos y yo pretendo dejar todo esto organizado para no volvernos a equivocar y empezamos a armar la estructura que permita la supervivencia del Centro Democrático.

*¿Cuál es la estructura del CD en el Cesar?

Es una estructura que tiene líderes regionales, organizados muy solos. Un comité departamental que está recorriendo el país, pero usted sabe que esas estructuras necesitan alcaldes y concejos, y creo que ahí es donde nos hace falta más fuerza para poder luchar y mantener con fuerza al partido aquí en el Cesar.

Del Centro Democrático en el departamento del Cesar hacen parte el senador Faruk Urrutia, el excandidato a la alcaldía de Valledupar, Sergio Araujo; María Paola Castro, el exsenador Anibal ‘Ñego’ Ariza, la exdiputada del departamento y exrepresentante a la Cámara, Yalile Pérez Oñate, que es además de las pocas mujeres que hacen política en el departamento.

*El senador Álvaro Uribe ha sido criticado por su intervención en el foro Concordia Summit Europa, donde se dedicó a hablar mal del país. ¿Por qué criticaban a los opositores durante el gobierno Uribe, y ahora les parece bien hacerlo?, ¿su causa es legítima, pero la de los opositores a su gobierno no?

Él dice la verdad, la crisis económica es brutal, el tema de impuesto está ahogando al sector privado, el tema de seguridad; está advirtiendo ante la comunidad internacional que tenemos estos problemas y que necesitamos ayuda; porque la vamos a necesitar. Este país quedó tan desordenado desordenado, que así lo pongamos en orden vamos a necesitar ayuda. Somos el partido del orden y vamos a ordenar el proceso de paz la seguridad y la economía del país.

*¿Usted también volvería trizas el acuerdo cómo su copartidario Fernando Londoño?

No, el acuerdo es irreversible, lo que necesitamos es decirle a los colombianos qué es lo que vamos a reformar; porque sí se puede reformar y ajustar cosas.

*¿Qué cosas…?

Cómo es posible que una persona que incumple al acuerdo pueda a última hora arrepentirse y no tener un castigo, es una ventana abierta; cómo es posible que las Farc vaya a tener manejo sobre los dineros ilícitos que ellos han adquirido, no, eso debe ser del estado y el Estado decide. Se pueden colocar unos controles a la justicia especial para la paz para que no se desborden.

Hay temas que podemos ajustar y estamos trabajando en eso y las Farc debe estar lista para ajustarse.

*Según el IGAC, el 25 % de los propietarios rurales son dueños del 95% de los predios y según el Dane, el 64 % de los hogares campesinos no tienen acceso a la tierra, que la pobreza rural alcanza el 20 % y 4,4 millones de propietarios rurales cuentan con área insuficiente para trabajar. Ante ese panorama, ¿están de acuerdo con el Fondo de Tierras para campesinos y qué hacer para volver productivo el campo?

Sí, pero no como lo plantea el acuerdo de paz que genera una incertidumbre jurídica, que no sólo acaba con eso sí no, con cualquier inversión privada en el campo. Cuando hay incertidumbre jurídica la gente no invierte y por eso hay crisis económica porque la gente está asustada con lo que viene.

Respetemos el sector privado y busquemos una política agraria; las Farc no pueden venir a decirnos cómo manejar el campo, porque ellos fueron quienes lo destruyeron.

¿Qué quedó de los señalamientos hacia el contralor de ‘castrochavista’ y ‘líder pro-Farc’?

Como dice el presidente Uribe, siguiente pregunta…

*¿Qué opina de las consultas populares sobre minería y petróleo que han tenido lugar en los últimos meses?

Esa riqueza nos la pagan y si no se explota queda enterrada y muchos de los recursos que se generan de regalías no se van a ver. Quítele esas regalías a los municipios y los departamentos y verá lo que pasa, hay que ordenar esas consultas porque no están legisladas. Ya es hora que el congreso legisle acerca de cómo hacer una consulta popular. Yo soy amigo de esos procesos.

*En el Cesar ha habido serios problemas con las comunidades para adelantar obras de infraestructura. La Ruta del Sol 3 ha tenido tropiezos por la consulta previa, la represa de Los Besotes debe afrontar consulta con los indígenas y acaban de quitar un peaje en la concesión Cesar-Guajira que podría tornarla inviable.

El Gobierno está para resolver estos problemas y el Gobierno los ha dejado supurar y crecer; ¡administre Gobierno!. Nosotros sacábamos las cosas adelante porque estuvimos encima de todo lo que se desarrollaba en el país.

Esto es falta del gobierno central y los gobiernos departamentales aquí no hay gerencia pública y ese es el peor error del gobierno. Cómo es posible que la obra de doble calzada no esté terminada, casi ocho años.

*¿Qué hacer para conciliar los intereses de las comunidades y el desarrollo de la infraestructura?

Yo creo que las consultas previas se han desbordado y se volvieron hasta un negocio en muchos casos; puede haber desarrollo con consultas, pero deben ser determinadas con tiempo y que en ese sentido si hay afectación que se pare la afectación, pero el desarrollo no se puede parar porque perdemos todos.

*¿Cuál es la posición del CD con respecto a la adopción de niños por parte de solteros y parejas del mismo sexo?

Hay diversas posiciones, hay quienes dicen no debemos cambiar lo que ya está y hay otros que sí; soy de los que se mantiene en lo que hoy hay, en que el ICBF sea quien decida a quien adoptar, las decisiones de la corte pero con las razones que son respetables, no le daría reversa a lo que hoy está construido y marchando bien.

*Pasando al tema electoral, ¿contemplarían una alianza con Vargas Lleras en primera vuelta? ¿Y en segunda?

En segunda ronda sí, en primera no; yo creo que en primera lo podemos derrotar. Si él es el que pasa a la segunda vuelta y nosotros no, yo creo que se debe contemplar, pero confío en que el partido a derrotar es el Centro Democrático.