El Cesar se afianza como uno de los principales departamentos palmicultores

El presidente Ejecutivo de Fedepalma, Jens Mesa Dishington, visitó a Valledupar para tener un acercamiento con los productores de palma de aceite del Cesar. Suministrada/EL PILÓN

Las 83.329 hectáreas sembradas de cultivo de palma en el Cesar durante el 2016, que representaron el 16 % del área sembrada en el país, le confirman a la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma, que este departamento sigue afianzándose como una de las principales regiones palmeras del país.

Así lo dio a conocer por el presidente Ejecutivo de Fedepalma, Jens Mesa Dishington, en la Primera Reunión Gremial de la Zona Norte en el 2017, que se realizó ayer en un hotel de Valledupar, acotando que el año pasado este cultivo generó 26.040 empleos, de los cuales 10.416 fueron directos y 15.624 indirectos, presentando un crecimiento de 1.8% con la relación a la cifra alcanzada en el 2015.

“Estamos satisfechos en lo que va de este año al ver la evolución del clima que nos ha permitido revertir esos efectos tan difíciles que tuvimos en el 2016 con el Fenómeno de El Niño, donde hubo cultivos que perdieron más del 50% de su producción por falta de agua. En estos momentos las palmas empiezan a producir mejor; en el mes de marzo tuvo un record histórico en la producción de aceite de palma. Cuando el promedio nacional puede estar en el promedio de las 100 mil toneladas mensuales de aceite de palma, el mes pasado tuvimos cerca de 170 mil toneladas, lo que muestra la estacionalidad y sin ninguna duda el buen comportamiento climático”, manifestó el líder gremial.

Con respecto a la sequía que ha dejado pérdidas significativas en los cultivos, Mesa Dishington exhortó a los productores que antes de sembrar determinen los requerimientos de agua y analizar si su predio tiene esa disponibilidad, y si no la tiene su recomendación es que no siembre, porque estaría sujeto a la situación climática del momento, sustentando que “la única forma de poder tener las variables bajo control es donde uno pueda garantizar que tiene agua todo el año. Esto no es que mi verano es de tres meses. Los cultivos, independientemente del que sean, no deben aguantar este tipo de situaciones porque se castiga la productividad”.

La invitación que le hace a los palmeros es que revisen el agua que está disponible y ajustarse a ellas o a las fuentes naturales de agua cercanas, o analizar la posibilidad de desarrollar distritos de riego incluso privados, pero nunca sentarse a esperar qué le va a dar el Estado.

“Los cultivos de palma se están sembrando hoy para producir 35 o 40 toneladas de fruta por hectárea y hay productores en la Costa y en otras regiones del país produciendo más de 30 toneladas de fruta, pero tenemos muchos productores con menos de 10 toneladas de fruta, yo les pregunto ¿qué es lo que les pasa a los que producen menos?, ellos por qué no diseñan estrategias para incrementar su productividad antes de pensar en sembrar más hectáreas de cultivo. El objetivo del gremio es que consolidemos un sector rentable con sostenibilidad a largo plazo, y esto se hace ajustando las prácticas a las mejores recomendaciones, en las cuales el gremio y su Centro de Investigación Cenipalma pueden acompañar a los núcleos palmeros”, puntualizó.

Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN