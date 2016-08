Cesar es el quinto departamento con mayor déficit fiscal

Con 160 mil 878 millones de pesos, el departamento del Cesar se ubicó en el quinto lugar en el ámbito nacional con déficit fiscal durante el 2015. Así lo dio a conocer el último informe de desempeño fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La secretaria (e) de Hacienda Departamental, Delcy Castro, manifestó que en el documento sobre la viabilidad fiscal, el Cesar en la vigencia 2015 presenta un déficit fiscal que se produce como resultado de la operación que se realiza entre el balance corriente y el balance de capital, donde el balance de capital es negativo, debido a que los ingresos corrientes no fueron suficientes para sufragar los gastos de inversión, y por ende, se utilizaron recursos del crédito y del balance para financiar la inversión supuestamente desfinanciada.

“El departamento utilizó durante el 2015 tanto recursos de la vigencia como recursos del balance, es por eso que nos está generando un déficit fiscal, más no presupuestal. Presupuestalmente estamos en semáforo verde o superávit, pero fiscalmente no, porque cuando hablamos de este último término se refiere a la vigencia en que estamos, porque lo que recaudamos en el 2015 no nos alcanzó para soportar los gastos de inversión y recurrimos a los recursos del balance, que también son incorporados a la vigencia, pero son recursos que vienen de la vigencia anterior. Mientras que el presupuestal se refiere a la ejecución de la vigencia: ingresos y gastos totales, donde hacen parte ingresos corrientes y de capital, donde nos fue muy bien, de hecho hubo un superávit de 128 mil millones de pesos”, añadió la funcionaria.

Al indagarle sobre qué medidas puede tomar el departamento para evitar un déficit fiscal en el presente año, la secretaria encargada dijo que hay que analizar el comportamiento de los ingresos, porque “si tenemos recursos del año anterior tenemos que utilizarlos, tendrían que ser demasiado altos los ingresos y ejecutarlos todos para que no nos quede un superávit, porque igual se van a utilizar en la siguiente vigencia”.

“Existe pereza fiscal”: Gabriel Campillo

Al respecto, el economista Gabriel Campillo manifestó que “el déficit fiscal se presenta cuando los ingresos o entradas no alcanzan a cubrir todos los gastos o salidas, es decir se gasta más de lo que ingresa. En el tema fiscal, lo que me indica es que el departamento entró en un ‘marasmo de pereza fiscal’ enorme, en el sentido que los ingresos tributarios han descendido mostrando deficiente gestión de la Oficina de Hacienda, cuyo objetivo misional debía ser la generación de ingresos hacia el alza. En la medida que crece la población hay mayor presión por la inversión; en la medida que el producto interno bruto avanza a nivel nacional y local, obviamente los ingresos deben ir aumentando, pero en el caso del Cesar se asignó mayor gasto de inversión que debía ser cubierto con ingresos tributarios corrientes y estos no aumentaron en igual proporción”.

Al analizar el resultado fiscal de las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015 (véase tabla 1), el experto señaló que “el informe de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda se observa que es cíclico u ondulante, en materia del recaudo de tributos o impuestos. En cuanto a los ingresos propios, generados por el departamento, que empiezan en el 2012 con 18 mil millones de pesos, los cuales pasan a 108 mil millones de pesos en el 2013 y descienden en el 2014 a 98 mil millones de pesos y vuelve a subir en el 2015 con 126 mil millones de pesos. Lo que se puede indicar de hecho es que existe una pereza fiscal”.

Acotó que a partir del año 2013 hubo un punto de inflexión, donde se empezó a sobredimensionar los gastos de inversión sin tener respaldo en los ingresos tributarios que debía generar el departamento y utilizar los excedentes financieros de vigencia anterior, lo que se denomina recursos del balance, por eso se observa que ahorros corrientes obtenidos por el departamento en este período quiebra su tendencia y se termina en el 2014 con -175.878 de déficit, porque los ingresos tributarios no alcanzaron a cubrir los gastos de inversión presupuestada.

Importancia del desempeño fiscal Campillo, explicó que “el desempeño fiscal es utilizado por las autoridades monetarias del país para asignar mayor o menor transferencias a través del Sistema General de Participación, SGP, destinados específicamente para la salud y educación. Si tenemos un pobre desempeño fiscal los van a castigar en las transferencias del SGP, porque no estamos contribuyendo a través de esa gestión tributaria de los ingresos propios para poder realizar todos los compromisos del departamento en todas las variables macroeconómicas: salud, vivienda, entre otras, por lo cual es importante que haya un buen desempeño fiscal porque habría unas buenas calificaciones, lo que permitiría la asignación de mayores recursos al SGP y a futuro afectará negativamente las asiganciones a gastos de inversión, afectando la calidad de vida y aumentando el indicador de Necesidades Básicas Insatisfecha”.

Recomendaciones

Frente a los hallazgos del informe fiscal del país, el Ministerio de Hacienda hace un llamado a las regiones a hacer su transformación productiva para convertirse en eje de desarrollo en un país que cierra un capítulo de guerra, lo cual requiere un manejo eficiente de las finanzas públicas con las que cuentan, pero si bien el informe concluye que “entre el 2012 y el 2015 las finanzas territoriales se mantuvieron equilibradas”, hay un estado deficitario, atribuible, según el documento, “al ciclo político presupuestal”. El fin de las administraciones locales cambia de inmediato el ritmo de la ejecución y presiona al alza el gasto público.

No es falta de plata

Las cifras que manejan los territorios colombianos no son escasas, pero la plata parece que no les alcanza.

“Si bien la economía del país ha estado insertada en la desaceleración que ha provocado el bajo precio internacional del petróleo, los recursos disponibles para las regiones han tenido crecimientos. Muestra de ello es que en el proyecto de Presupuesto de la Nación, para el 2017, el número más grande corresponde a las transferencias que les giran desde el nivel central a las regiones: 100,3 billones de pesos. Esto es el 44,6 por ciento de todo el presupuesto (224 mil billones de pesos), y el incremento, con respecto a las transferencias de este año, es de 9 por ciento.

Las regiones también reciben dinero de regalías, las cuales, si bien se redujeron por los bajos precios del petróleo y la menor producción, representan 13,2 billones en el presupuesto de regalías 2015 y 2016”, dice una publicación del periódico El Tiempo sobre el informe del Ministerio de Hacienda.

Valledupar: insolvente

Por el lado de los departamentos, Caldas, Caquetá, Córdoba, Magdalena, Nariño, Sucre y Valle acudieron a la Ley 550 para reestructurar sus pasivos con los acreedores en el 2015.

Entre los 29 municipios insolventes, cuatro son capitales: Valledupar, Barranquilla, Montería y Sincelejo. Los restantes son ciudades intermedias.

Análisis

Las cuentas de los departamentos en general no se alinean dentro del principio básico del buen manejo de las finanzas, según el cual no se puede gastar más de lo se recibe. Pero en el caso de los entes territoriales, que pueden acudir a créditos para promover el desarrollo, se justifican ciertas maniobras.

Desde esa perspectiva, según el informe del Minhacienda, 28 departamentos de 32 tienen saldos en rojo, si se cotejan sus ingresos contra los gastos.

El Ministerio de Hacienda deriva una de sus preocupaciones con las regiones: la alta dependencia de los ingresos por transferencias nacionales y regalías, aspecto que curiosamente se da en regiones que muestran mayores niveles de desarrollo.

¿Sabía usted que…

Según el Ministerio de Hacienda, en el Cesar el final del período 2012-2015 le dio continuidad a la tendencia superavitaria registrada en los tres primeros años del gobierno. Sin embargo, resalta la pertenencia de recurrir a los recursos del crédito dados los elevados recursos del balance con que dispone la entidad?

“Como resultado de la ejecución de los ingresos de la vigencia fiscal 2015, en donde los ingresos tributarios y no tributarios propios crecieron un 9%, aumentaron en un 2% la participación en el total de los ingresos, y a las tendencias constantes de las transferencias de la nación en el 2015 se alcanzó un superávit presupuestal de 128 mil 283 millones de pesos”: Delcy Castro, secretaria (e) de Hacienda del Cesar.

De acuerdo con el economista Gabriel Campillo, el informe del Ministerio de Hacienda indica que el Cesar se encuentra en ‘pereza fiscal’ porque la gestión del ente departamental en materia del recaudo de ingresos tributarios no ha sido efectiva.

El departamento, según la secretaria de Hacienda, utilizó durante el 2015 tanto recursos de la vigencia como recursos del balance, es por ello que se genera un déficit fiscal, más no presupuestal; presupuestalmente está en superávit.

Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN