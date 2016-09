En Cesar inscribirán comité promotor de campaña por el No

Francisco Santos y líderes del comité promotor del No recorrerán municipios del Cesar. Foto: Archivo.

Ante la Registraduría de Valledupar se llevará a cabo la inscripción del comité promotor de campaña por el No, el cual será liderado por Francisco Santos que llegará a la capital del Cesar en compañía de la representante Tatiana Cabello con el fin de hacer pedagogía en contra de los acuerdos pactados entre el Gobierno Nacional y las Farc.

Los líderes de Centro Democrático a su vez visitarán los municipios de La Jagua de Ibirico, La Paz y Codazzi con el fin de hacer pedagogía y explicar a los cesarenses porque deben votar por el No.

“En el departamento del Cesar se ha desarrollado una campaña municipio por municipio donde se está llevando a cabo una pedagogía intensa en favor del No. Se dividió por zonas donde cada una tiene un responsable que está haciendo la debida tarea”, dijo Faruk Urrutia, líder de Centro Democrático en el Cesar.

Indicó además que se han desarrollado foros en universidades y una pedagogía con el fin de explicar porque votar No en el plebiscito.

“Comenzamos además con tomas a los municipios y a sus sitios representativos con la compañía de un personaje de talla nacional, por lo que este viernes nos acompañará Francisco Santos a visitar varias poblaciones”, acotó Urrutia.

El vocero de Centro Democrático invitó a reflexionar sobre el alcance de los acuerdos al considerar que no puede existir un arreglo donde las Farc no les pidan perdón a las víctimas.

“No podemos estar de acuerdo con lo firmado en La Habana porque las Farc no entregan el dinero producto de la extorsión, secuestros y narcotráfico para indemnizar a esas víctimas, porque no se puede crear una policía política para perseguir a quienes están en desacuerdo con las Farc. En el punto de tierra no estamos de acuerdo con las expropiaciones castrochavistas que están escritas en el acuerdo”, así se refirió a la posición del Centro Democrático frente a los acuerdos de La Habana.

En cuanto a la posición de la etnia yukpa dijo que es justa su reclamación porque en su territorio se van a desarrollar unas actividades que no han sido consultadas y que supuestamente los van a perjudicar.

“También es una muestra de aquel maltrato que han sufrido históricamente por parte de las Farc y hoy pretenden que los acojan sin por lo menos consultar su opinión”, puntualizó Urrutia.

Andreina Bandera / EL PILÓN

Andreina.bandera@elpilon.com.co