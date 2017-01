Cesar debuta en zonal infantil ante Bolívar

La selección Cesar tendrá esta tarde su primera prueba de fuego en el Zonal Infantil de Fútbol. Foto: cortesía

Ante el representativo de Bolívar, la selección infantil de fútbol del Cesar debutará esta tarde en el zonal de la categoría que inició ayer en Cartagena.

Tres cupos están en juego para la siguiente ronda entre los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba, Cesar y Sucre que librarán una ardua batalla en la cancha sintética del barrio San Fernando de la Heroica.

El equipo cesarense es dirigido por Hugo Arrieta, con la asistencia técnica de Victorino Murillo, quien por primera vez está al frente de una selección departamental, tendrá la difícil tarea de clasificar a la semifinal nacional, incluso superar lo hecho en 2016 cuando no pasó de la primera ronda.

El elenco verdiblanco inició trabajos a principios de diciembre, inicialmente con las veedurías en donde se acercaron cerca de 150 niños de los diferentes clubes de Valledupar y del Cesar, quedando al final 21 jugadores que desde ayer al mediodía se concentran en un hotel de Cartagena.

Para el traslado al zonal y el proceso de preparación, la Liga de Fútbol del Cesar contó con el apoyo del Instituto Municipal de Deportes de Valledupar, Indupal, entidad que suministró el transporte, mientras que el Valledupar Fútbol Club aportó los servicios del entrenador Hugo Arrieta.

Cesar no tuvo acción ayer durante la primera fecha en la que jugaron Córdoba vs. Antioquia y Sucre vs. Bolívar en la cancha sintética del barrio San Fernando de Cartagena.

El calendario

Segunda fecha

Martes 31 de enero

1:30 p.m. Sucre vs. Córdoba

3:30 p.m. Bolívar vs. Cesar

Descansa: Antioquia

Tercera fecha

Miércoles 2 de febrero

1:30 p.m. Cesar vs. Antioquia

3:30 p.m. Bolívar vs. Córdoba

Cuarta fecha

Jueves 3 de febrero

1:30 p.m. Cesar vs. Córdoba

3:30 p.m. Antioquia vs. Sucre

Descansa: Bolívar

Quinta fecha

Sábado 5 de febrero

1:30 p.m. Sucre vs. Cesar

3:30 p.m. Bolívar vs. Antioquia

Descansa: Córdoba

Lista de jugadores

Luis Cotes – Valledupar FC

Juan Carlos Cuadros – Valledupar FC

Iván Martínez – Alianza Vallenata

Luis Vergara – Valledupar FC

Juan Saumeth – Alianza Vallenata

Jhon Jaimes – Alianza Vallenata

Sebastián Pérez – La Jagua de Ibirico

Jorge Jerez – Valledupar FC

Daniel Giraldo – Valledupar FC

Edwin Maestre – Valledupar FC

Fabio herrera – Valledupar FC

José Montes – Valledupar FC

José López – Valledupar FC

Santiago Arias – Valledupar FC

Iván Camacho – Valledupar FC

Cristian Campo – Alianza Vallenata

Isaac Gómez – La Jagua San Miguel

Humberto Moya – Internacional

Diego Carvajalino – La Jagua San Miguel

Juan Maestre – Valle Sports

Ronaldo Quiroz – Rayo Vallecano

Nibaldo Bustamante/EL PILÓN