Centenares de docentes marcharon en Valledupar

En un recorrido extenso por las principales calles de Valledupar, los docentes también reclaman mejoras en el servicio de salud.

Tal como lo anunciaron en días anteriores, por las principales calles de Valledupar marcharon más de 400 docentes que se mantienen en paro indefinido en el Cesar, como respaldo a las actividades programadas dentro del cese de actividades que adelanta el magisterio por las políticas del Gobierno Nacional.

Las exigencias del gremio educador para el Gobierno Nacional son: la nivelación salarial que fue acordada en el pliego pasado, bonificación por servicios prestados y modificación del actual sistema de salud que consideran deficiente.

Con esta movilización, que inició en la sede de la Asociación de Educadores del Cesar, a las 8:00 de la mañana y finalizó en la Plaza Alfonso López, los educadores buscan hacer valer el pliego de peticiones del magisterio que revela las necesidades de la educación pública, esperando que el presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Educación, Yaneth Giha, respondan por estas problemáticas.

Desde el jueves pasado cerca de 7.000 docentes se encuentran en asamblea permanente. En Valledupar se han mantenido con concentraciones en distintos puntos con jornadas informativas para la ciudadanía sobre las razones que los lleva a parar actividades.

“Estamos en paro reclamando nuestras reivindicaciones. Estamos en el mes de mayo y el Gobierno Nacional no ha hecho el incremento del salario y reclamamos una mejor educación para los niños. Hoy tenemos las escuelas abandonadas, no hay comedores ni transporte, ni celadores ni secretarias. No hay infraestructura”, indicó Otto Rodríguez, docente del municipio de El Copey.

Frente a la situación que hoy manifiestan los docentes, Pablo Jaramillo Quintero, viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, insistió en que el Gobierno ha cumplido con todos los compromisos económicos que adquirió con el magisterio, por lo que el paro de maestros no es necesario.

