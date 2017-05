Celotipia: celos fuera de control

Por: Jairo Franco Salas





Este es un sentimiento expresado entre parejas, que cuando no se puede controlar puede dejar además de decepciones, situaciones fatales. Es el comportamiento obsesivo que resulta de los celos hacia la pareja, destruyendo el bienestar de quien los padece y el de su entorno familiar y social. La persona celotipica no se puede controlar, incrementando su carrera de celos, manteniendo una vigilancia muy estrecha a un ser especial, no permitiéndole el libre desarrollo de su personalidad y el desenvolvimiento normal de sus derechos.

Abordaremos el tema como una reacción que incide en el panorama jurídico cuando en exceso se muestran, desencadenando en muchas ocasiones lesiones personales, tentativas de homicidios, incluso llegando hasta el homicidio. La razón según expertos, cuando no confían en sí mismos y menos en su pareja. La necesidad de estar junto a su pareja el más tiempo posible, a veces exagerado, las sospechas constantes de ser víctimas de engaños amorosos es la antesala o síntomas de los celotipicos. Es una conducta anormal, que reiterada va a afectar más a las mujeres por el imperio machista en el que vivimos; todo para ellos produce celos con la percepción que tienen de la mujer que la consideran como un objeto y no como una persona. En Colombia se tiene como una herencia cultural que la mujer le pertenece al hombre.

Los celotipicos requieren de un diagnóstico y la intervención de un especialista, ya que las consecuencias serán la violencia intrafamiliar en unos casos, en otros la ruptura definitivamente de la relación afectiva. Para los que padecen de celos, estos constituyen más que una crisis emocional y se les debe tratar como enfermos, antes que establezcan una relación amorosa.

Este trastorno mental, que también llamaremos así, para quien lo padece conlleva a destruir y acabar una relación indiscutiblemente. Cuando este trastorno es imaginario, progresivo y originado en fantasías, es más difícil su tratamiento, la depresión aparece aquí sin razón.

Muchos consideran que los celos son demostraciones obsesivas y posesivas y no expresiones amorosas; también son tenidos en cuenta como generadores de problemas, que diremos se insertan en una persona y que se mantienen en su forma de pensar y actuar, creando unos impulsos, sentimientos negativos acompañados con la agresividad y la violencia.

El tema se ha convertido en álgido, partiendo del hecho que los casos son cada día más recurrentes. Lo asombroso de este problema es que muchos pensábamos que los protagonistas eran personas de poca formación educativa, pero no es así, los encontramos tanto en estrato uno o seis de nuestra sociedad. Se considera por algunos que los celos enfermizos se asemejan a una crisis emocional que surgen de un momento a otro, transitorios, sin dimensionar el o la protagonista que adquieren un comportamiento cada día más acentuado.

No debe argumentarse ira e intenso dolor una escena percibida por una persona celotipica al cometer un acto delictivo; lo que debe es reconocer el problema y no retardar su tratamiento o solución. Deben aparecer campañas reflexivas que atiendan este fenómeno que se incrementa cada día, para erradicarlo o al menos controlarlo.

Por Jairo Franco Salas

jairofrancos@hotmail.com