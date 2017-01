Por: Jairo Franco Salas





Entendemos como pedestal donde se instala, ubica alguien, o lo han puesto o impuesto. Puede ser como entronizado. No lo van a creer, pareciera de Ripley, como para la sección ‘Aunque usted no lo crea’. ¿Expectantes? Quiero que permanezcan así, muchos han caído de un pedestal y caerán más. No fue cualquiera el que cayó del pedestal, ocurrió en Santa Marta, le sucedió a nadie más ni nadie menos que al libertador de cinco naciones, Simón de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios, padre de la patria, en la Quinta de San Pedro Alejandrino, precisamente el sitio que le sirvió de morada, allí se instaló un pedestal y se ubicó una estatua de Bolívar. Las fuertes brisas que arrecian por estos días a la ciudad, tumbaron un árbol centenario, bastante frondoso, derribando la estatua y dejando al libertador en tierra.

La esfinge de cuerpo entero, de 126 años, construida en mármol italiano, sufrió serios destrozos, que la sociedad bolivariana no podrá asumir los gastos de restauración, menos el vecino hermano bolivariano. ¿Con qué plata?

No es “la loca” como se le conoce en Santa Marta a las brisas fuertes, las recientes han sido más intensas; es un frente frío y que se ha originado en el mar Caribe ocasionando ese fenómeno con velocidades de hasta 60 kilómetros por hora; no solo han derribado la estatua del Libertador, también muchos árboles arrancados de raíz, postes, redes eléctricas, vallas, casas, paredes, techos, entre otros el de la plaza de mercado, propiciando caos en la movilidad, impidiendo o limitando la operación de pequeñas naves en el mar a operadores que viven del turismo y de la pesca.

Bolívar nos libertó del yugo español, dejando enseñanzas, especialmente las que manifestó antes de morir en su famosa proclama, que muchos hoy no quieren entender y aunque él cayó del pedestal en figura, otros insisten permanecer en un pedestal, aferrados, cueste lo que cueste, pero van a caer por la revocatoria de sus mandatos, Articulo 103 de la carta magna.

La ola de revocatorias de mandatarios que se aproxima en Colombia no será por fenómenos naturales, será por iniciativa popular por causa de la corrupción y nula gestión; pasaron un año en el poder y no han mostrado una verdadera gobernabilidad, caerán del pedestal.

El interrogante que surge es que están próximos a caer algunos entronizados, seudoseguidores del pensamiento de Bolívar, caso del vecino nuestro. Este es un aviso; es necesaria una renovación, renovación absoluta, a pesar que estén bien empotrados.

Volviendo al hecho, la esfinge del libertador no cayó en horas de visitas que practican numerosos turistas a la Quinta. ¿Qué tal si hubiera sucedido en esas circunstancias? Si llegare a caer la estatua del Libertador ubicada en el parque central, que lleva su nombre, donde está montado a caballo, allí la cosa puede ser peor, afectará a transeúntes, su peso es de varias toneladas.

Sería importante implementar un plan de contingencia que aborde diferentes instancias, tanto públicas como privadas, que propicien el desarrollo, el fortalecimiento y conservación de nuestro patrimonio cultural, con campañas pedagógicas y programas de mantenimiento. Las entidades a quienes les corresponde tomar determinaciones por sus funciones, deben prevenir hechos mayores y estar alertas para actuar con prontitud ante los desastres que se presenten y atenderlos, igual que a los afectados. También realizar jornadas de poda de árboles que ya cumplieron su ciclo vital.

Debemos evitar al máximo que en Colombia sigan cayendo estatuas que presentan grandeza patriótica dentro de la nación, cuyos mensajes e ideales vienen siendo deteriorados por algunos seudoseguidores de las gestas patrióticas sin serlo.

Jairofrancos@hotmail.com