Caterine no competirá en Juegos Bolivarianos

Una baja sensible tendrá los Juegos Bolivarianos. Con un no, rotundo, así contestó ayer Ubaldo Duany a la pregunta sobre si su pupila, la colombiana Caterine Ibargüen, iba a competir en el torneo de atletismo de las justas que se disputan en Santa Marta.

“Definitivamente no competirá”, confirmó Duany vía telefónica. En días pasados, en charla con El Colombiano de Medellín, el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltazar Medina, había informado que la deportista que ostenta dos medallas olímpicas en salto triple, plata en Londres 2012 y oro en Río 2016, era duda para la competencia debido a que arrastraba problemas musculares.

Julio Roberto Gómez, coordinador del atletismo en los Juegos, también confirmó la noticia. “Creo que no alcanzó a recuperarse de la una lesión muscular y no quieren arriesgarla”. La notificación apenas se hizo este viernes, pues la medallista olímpica estaba inscrita”, dijo el dirigente que además señaló que no conoce de forma oficial la causa.

Caterine no asiste a unos Bolivarianos desde 2009, en Sucre, Bolivia, donde ganó dos oros en salto alto y largo, y fue plata en triple. Duany indicó que fue exigente con la deportista, de quien dijo soñaba con representar a Colombia en estas justas e iniciar con pie derecho el ciclo olímpico rumbo a Tokio-2020. “Ella es una guerrera, a veces no le importa el dolor de su cuerpo con tal de representar a su país, tiene demasiado sentido de pertenencia, pero no la puedo arriesgar porque debemos sostenernos en la élite mundial. Aún hay un camino por delante, y prácticamente le exigí que no lo hiciera. Se debe cuidar”, afirmó.

La ausencia de Caterine se suma a la de la atleta venezolana Yulimar Rojas, que hace unos días confirmó que no estaría en las justas para tomar unas vacaciones tras una ajetreada temporada.

Oro de Pajón

La bicicrosista Mariana Pajón ganó ayer medalla de oro en la prueba de Contrarreloj Individual Femenina de los Juegos Bolivarianos que le entrega a Colombia un nuevo metal dorado. Con esta nueva medalla, la delegación colombiana suma 63 medallas doradas, informó RCN Radio. Hoy luchará por su segunda medalla de los Juegos en la categoría Individual Femenina.

Cortesía El Colombiano