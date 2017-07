Carlos Vives sería el último homenajeado del Festival Vallenato

Carlos Vives se pronunció desde las redes sociales y agradeció el homenaje que le brindará la Fundación del Festival Vallenato, en la versión 51 del magno evento. EL PILÓN / Archivo.

Con la edición 51, la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata le pondría fin a toda una historia de homenajes, al cambiar esa figura tradicional del certamen folclórico por los reconocimientos.

El proyecto fue presentado por el vicepresidente de la entidad, Efraín Quintero Molina, quien considera “cerrar el ciclo de homenajes” para pasar de los “carteles” a la creación de una memoria histórica con personajes ilustres al interior del vallenato.

Una decisión que salió a la luz pública después de que se anunciara, de manera oficial, el homenaje al samario Carlos Vives. Reconocimiento válido, pero la mayoría de personas que expresaron sus opiniones en medios de comunicación, redes sociales, entre otras plataformas digitales, llegaron a la conclusión de que se podían tener primero en cuenta otros nombres como los de Alfredo Gutiérrez, Jorge Oñate, ‘Beto’ Zabaleta, Iván Villazón y Martín Elías Díaz.

La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata anunció que por unanimidad Vives sería el homenajeado del versión 51 Festival Vallenato, que se realizará del 26 al 30 de abril de 2018.

Según el comunicado enviado por la entidad, el samario con su accionar artístico ha dado la vuelta al mundo llevando los cantos vallenatos y resaltando los valores culturales, el folclor, las raíces indígenas, mitos y leyendas que le han dado la mayor identidad a las expresiones provincianas.

Se basaron además en que de la mano con el rey vallenato, Egidio Cuadrado, ha producido “un vallenato evolucionado, actualizado”, sin olvidar las raíces de la música tradicional, logrando enmarcarlo dentro de lo clásico incluyente para las nuevas generaciones.

Y con este homenaje, que tiende a ser el último de la historia festivalera, la Fundación tiene su proyección con mayor énfasis a nivel mundial.

Carlos Vives públicamente se pronunció la noche del miércoles sobre el homenaje, lo hizo a través de sus redes sociales; fue agradecido y dijo sentirse honrado y feliz porque es un soldado más de la causa vallenata.

En la mañana de ayer jueves, cuando ‘llovieron’ críticas a la Fundación del Festival, el cantante que protagonizó la novela en honor al compositor Rafael Escalona, grabó un vídeo que minutos después fue publicado en las diferentes redes sociales.

“Tengo muy claro que hay muchos cultores del vallenato que se merecían esta distinción; estar yo antes que ellos me hace sentir extraño. Ustedes saben que yo trabajo por la causa, a pesar de haber sido siempre controversial con mis opiniones sobre el folclor, saben que estamos de acuerdo que respetar los espíritus vallenatos es lo más importante. Gracias y estaré en Valledupar feliz de acompañarlos: quiero hacer mi equipo con los grandes del vallenato, vamos a disfrutar de la música más alegre del mundo”, expresó Carlos Vives.

Adiós a los homenajes

“Es una proposición que presenté a la junta directiva para cerrar el ciclo de homenajes, ahora se harán reconocimientos a la vida y obra de los gestores y artistas de la música vallenata”, con esa declaración el vicepresidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Efraín Quintero Molina, dio por iniciado el trámite que aparta de un tajo los homenajes en el Festival Vallenato.

Quintero Molina asegura que es muy importante cerrar el ciclo de los homenajes y abrir el de los reconocimientos, porque “hará todo un documento para dejar en memoria” el sello de cada escogido.

“El homenaje quedaba en un cartel, en el reconocimiento hay más investigación en la academia, que serán muy importantes para los estudiosos”, resaltó.

Esta propuesta desató aún más polémica entre los amantes del verdadero Festival Vallenato, que nació en la plaza Alfonso López, cuando en 1968 un grupo de personas acogió una idea desarrollada en Aracataca, Magdalena, y la replicó en Valledupar: concurso de acordeoneros profesionales.

Reacciones en las redes

En la cuenta oficial de EL PILÓN en Instagram, el público expresó su rechazo categórico a la decisión de apartar los homenajes, consideraron que de ser así la fiesta dejaría de ser Festival Vallenato y entonces se abriría el paso para un evento privado.

#Exclusivo Carlos Vives cerrará ciclo de homenajes en el Festival de la Leyenda Vallenata. A partir de 2018 solo habrá reconocimientos a la vida de los artistas que han contribuido al folclor vallenato. Así lo dio a conocer Efraín Quintero Molina, vicepresidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. Sigue conectado con más información sobre esta decisión en www.elpilon.com.co #ElPilon #Declaracion #festivalvallenato #CarlosVives Una publicación compartida de El Pilón (@el_pilon) el 6 de Jul de 2017 a la(s) 8:29 PDT

“Yo pregunto ¿Los reconocimientos no son los que se hacen en el marco de los homenajes, viceversa y en sentido contrario? No entiendo este enredo conceptual de la Fundación”, escribió Hernán Hinojosa.

Otro de los comentarios fue de Álvaro Torres: “Y por qué no arrancan el ciclo de los reconocimientos con Carlos Vives, hubiera sido más elegante esta salida”.

Así muchos comentarios, la mayoría rechazando la decisión que tomó la junta directiva, que según pudo conocer este diario, apartó a Jorge Oñate debido a una investigación judicial que tiene en curso y a Alfredo Gutiérrez, por polémicas declaraciones que muchas veces ha dado en contra de los gestores del Festival.

Opiniones divididas

Conocedores, periodistas y hasta creadores de la música vallenata, le dieron un concepto a este medio de comunicación sobre el homenaje a Carlos Vives, artista que entre 1991 y 1992, realizó su debut en el vallenato con dos homenajes a Rafael Escalona, denominados ‘Un canto a la vida’.

El compositor Rosendo Romero declaró que el homenaje a Carlos Vives es acertado y esbozó que “es el mejor promotor internacional que hemos tenido”, pero no comparte el cierre de homenajes.

“Los homenajes representaban un atractivo para el festival y una oportunidad de dar buenos espectáculos. No conozco los motivos que tienen para tomar esa decisión, por eso no entro a contrariar esa decisión, pero la Fundación es un ente autónomo en sus decisiones y en su organización. Los homenajes deberían hacerse porque el Festival Vallenato es un marco maravilloso para mostrar a alguien, que por muchos años, aportó a nuestra cultura, música y romance”, dijo Romero.

El autor resaltó que las razones esgrimidas por la Fundación en el tema Carlos Vives “son incontrovertibles”, porque él pasó fronteras con su música y desde la novela Escalona está haciendo una promoción contundente a favor del vallenato.

“Si me preguntaran si lo merece más Alfredo Gutiérrez o Jorge Oñate diría que ellos merecen más el homenaje, pero no es un error o injusticia que se lo hagan a Carlos Vives que también lo merece”, sostuvo el dueño de obras como ‘Noches sin luceros’, ‘Romanza’, entre otras.

El periodista y docente universitario, Aquilino Cotes, señaló que Vives no es merecedor del homenaje porque debía caer en otras personalidades.

“El Festival Vallenato no puede homenajear a una persona que no ha hecho por la música vallenata; él aprovechó la música vallenata para su aspecto comercial. Yo estoy de acuerdo que el Festival debe homenajear, por ejemplo, a Sergio Moya Molina, Jorge Oñate, cientos de músicos y compositores, pero entiendo que no les representan tanto a la Fundación porque homenajear a Alfredo Gutiérrez es tener aquí gente de la sabana, pero con Carlos Vives podemos tener a Shakira y a Juanes”, aseveró Cotes.

El locutor y presentador, Javier Oñate Alí, acompañó la posición de Aquilino Cotes al creer que no era el momento para homenajear al intérprete de 55 años de edad.

“En unos 10 años podría dársele. Había prioridades, personajes que le han entregado toda su vida a nuestra música lo merecía. Con todas estas polémicas, creo que es hora de que la Fundación piense en no homenajear a ninguno como se hacen en el Festival de Viña del Mar; no era el momento para Carlos Vives”, manifestó.

Según el periodista Edilberto Castillo, el samario tiene un homenaje merecido, pero no en la versión 51 del Festival Vallenato. “Está a la espera hace mucho tiempo un hombre de la talla de Alfredo Gutiérrez, un hombre que ayudó a construir la historia del Festival Vallenato. No sé qué pasa al interior de la Fundación porque cada vez encuentran un escape y terminan haciéndole un reconocimiento a quien no lo tiene merecido. En justicia folclórica, Alfredo Gutiérrez debería ser el homenajeado”.

Principio y fin sin vallenato: Vives

Fuera de Colombia, Carlos Vives tiene el rótulo de ser el líder de la música vallenata, algo que ganó especialmente desde el lanzamiento del álbum ‘Clásicos de la provincia’ el 22 de febrero de 1994.

Sin embargo, los inicios y la actualidad del samario no son sujetos de la música vallenata, aunque tenga el acordeón incluido en su banda ‘La Provincia’.

Vives debutó en la industria de la música cantando baladas y rock en español. En 1986, presentó su primer álbum titulado ‘Por dentro y por fuera’, que no tuvo éxito al interior del público; lo mismo sucedió con ‘No podrás escapar de mí’ (1987) y ‘Ciudad’ (1989). Tal como lo resalta su reseña bibliográfica en su página oficial, Vives era más conocido como estrella de telenovelas en el momento de estos lanzamientos. Fueron discos ignorados por el público.

En 1991 y con una popularidad televisiva, Carlos Vives representa a Rafael Escalona en una serie exitosa que le dio paso a su incursión en la música vallenata. En junio de ese mismo año, lanzó el disco ‘Escalona, un canto a la vida’, recreando las canciones que eran conocidas por el público a través de la historia y las escenas de la pantalla chica.

Al encontrar una luz de éxito con Escalona, el samario tomó la decisión de grabar un segundo volumen (junio de 1992) con canciones del compositor nacido en Patillal, corregimiento de Valledupar. En total fueron 26 canciones como ‘La casa en el aire’, ‘El testamento’, ‘El general Dangond’, ‘Maye’, ‘El pirata’, ‘La vieja Sara’, entre otras.

Pero fue en 1994, cuando entregó con el sello Sonolux el compacto álbum ‘Clásicos de la provincia’ y entonces logró revolucionar el concepto tradicional de la música vallenata. Consistió en hacer versiones nuevas de clásicos vallenatos, con un sonido más comercial y fusionando el vallenato con instrumentos de la cumbia y también del rock.

Con obras como ‘La gota fría’, Vives se encaramó en los más populosos y cotizados listados de música en América y Europa. Rompió su propio record de ventas (triple Disco de Oro y triple Disco de Platino en 1993 y 1995), que ostentaba la banda sonora de Escalona.

Ya con las mieles de la fama a sus pies, Carlos Vives abrió el espacio a su considerado “tropipop”, iniciando con ‘La tierra del olvido’. Fue publicado el 25 de julio de 1995, con la idea de adaptar nuevos sonidos a través de instrumentos propios del rock, la champeta, cumbia y vallenato.

Después hizo una serie de trabajos, entre ellos ‘Tengo fe’, ‘El amor de mi tierra’, ‘Déjame entrar’ y ‘El rock de mi pueblo’. Hasta ese último compacto, en 2004, la carrera de Vives era ascendente y premiada, entonces comenzó un descenso artístico y con ello vino la ausencia de las grabaciones. Todo basado en problemas personales. Reapareció en 2009 con ‘Clásicos de la provincia’, segunda edición.

Su despegue y posicionamiento a nivel nacional e internacional fue en 2013, cuando produjo ‘Corazón profundo’. El primer sencillo se lanzó el 24 de septiembre del 2012. Así vinieron otros tres álbumes, algunos adaptados con sonido en vivo, que le dieron entre otros premios el Grammy Latino de 2015 en la categoría “Mejor álbum latino tropical del año”.

“Siempre me he considerado un soldado de la causa vallenata y mis aspiraciones no han ido más allá. Y es tanto lo que hay que hacer por nuestra causa y por la gente, especialmente los más viejos que han construido la “Ilíada Vallenata”, que me tomó por sorpresa verme en los primeros lugares de la fila. Por supuesto que es un sí y un honor muy grande, al que te repito nunca he aspirado, pero sí mi nominación contribuye a enmarcar la nueva era que comienza en la celebración después de los primeros 50 años, entonces estaré dispuesto a acompañarlos”, destacó un comunicado de prensa de la Fundación de la Leyenda Vallenata con palabras de Carlos Vives.

16 Álbumes de estudio ha entregado Carlos Vives en su historia musical, entre ellos cuatro con canciones representativas del género vallenato.

La versión 51 Festival Vallenato se realizará del 26 al 30 de abril de 2018.

Las redes sociales han sido el escenario donde el público expresó su descontento por las decisiones de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata.