Capturados por exigir $2 millones para no publicar fotos y videos íntimos

José Carlos Fontalvo Argote y Jhon Esnaider Serna Ovalle, capturados por extorsión.

“Si no me entregas dos millones de pesos ya sabes, te publico las fotos y los videos íntimos que tenemos en nuestro poder, para no dañar tu prestigio, tu buen nombre, tu vida conyugal y familiar”. Con esa frase mantenían intimidada a una mujer en Valledupar, quien puso el caso de extorsión en conocimiento del Gaula de la Policía.

Los presuntos extorsionistas, según el informe entregado por el Gaula de la Policía, responden a los nombres de José Carlos Fontalvo Argote y Jhon Esnaider Serna Ovalle, quienes mediante artimañas obtuvieron fotos y videos íntimos de la víctima, para posteriormente exigirle dinero a través constantes de llamadas telefónicas.

Según el comandante del Gaula en el Cesar, mayor Carlos Augusto Hurtado Correa, apenas recibieron la denuncia se ordenó la investigación correspondiente hasta identificar a los responsables de la extorsión y posteriormente tramitar las respectivas órdenes de captura, las cuales se hicieron efectivas.

A los detenidos les legalizaron la captura, les imputaron cargos y al término de una audiencia de medida aseguramiento el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar los envió a prisión.

Es de anotar que Fontalvo Argote presenta antecedentes judiciales por el delito de tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y homicidio agravado, mientras que Serna Ovalle registra antecedentes por favorecimiento al contrabando de hidrocarburos.

“Continuamos trabajando para contrarrestar cualquier tipo de extorsión en el departamento del Cesar y para ello exhorto a la comunidad en general a que denuncie sin temor alguno a la línea 165 cualquier hecho extorsivo que se presente, donde les garantizamos absoluta reserva”, señaló el mayor Hurtado Correa.

Por Abdel Martínez Pérez