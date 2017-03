Un caos vehicular constante

De los dos carriles de la calle 14, solo queda un estrecho espacio por donde conducir ante la cantidad de parqueos ilegales y ambulancias que permanecen en este tramo vial.

Todos hemos padecido el avance de la congestión del tránsito en Valledupar y, por supuesto, urgen medidas eficaces para mantener el flujo vehicular bajo control.

Si bien es cierto que el caos se multiplicó con el inicio de obras viales que se desarrollan en la ciudad, se deben encontrar medidas prácticas para salir de este insoportable atolladero.

Fomentar la cultura ciudadana, ejercer la autoridad vial, mejorar el servicio del transporte, modificar las zonas de parqueo de las ambulancias y fijar contraflujos en el tramo vial, serían algunas de las soluciones que los ciudadanos han propuesto en mi recorrido por los sectores más afectados. A parte de las recomendaciones dadas recientemente por el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, Siva.

El Siva, a través de un comunicado de prensa, manifestó que el frente de obra comprendido desde la Carrera 12 hasta la Carrera 15, para el cual se hicieron cierres en la carrera 15 con calle 16; carrera 14 con calle 16; carrera 16 con calle 16 (esquina de Valle Centro) y calle 16 con carrera 12 (sector de la Gobernación del Cesar). Los vehículos provenientes del oeste por la calzada sur, podrán continuar el flujo normalmente; los que se dirijan hacia el oeste de la ciudad, deberán tomar como vías alternas las calles 14, 16, 16b y 17.

No obstante, el caos vehicular sobre la calle 14, al que los vallenatos se ven expuestos diariamente; que inicia a la altura del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, pasando por la clínica Integral de Emergencia hasta llegar al Palacio de Justicia, se presenta desde antes del inicio de las obras. La situación se da, según los ciudadanos y luego de constatarlo en mi recorrido, por el parqueo incontrolado de vehículos a cada costado de esta concurrida calle, además, en ella se encuentran varios centros médicos que usan ambulancias y estas se parquean a cualquier hora y en cualquier lugar, dificultando aún más la movilidad.

Hoy no me encuentro muy feliz ante la movilidad que tiene la ciudad, sin embargo reconozco que parte del problema es debido a las intervenciones, razón por la que no puedo dejar de pedir a mis conciudadanos un poco de paciencia, pero al mismo tiempo solicito al Víctor Arismendy, Secretario de Tránsito Municipal más mano dura en sectores como el ya citado, así se evitará tantos embotellamientos.

“Estamos haciendo monitoreo diario de ese caso y tenemos reguladores en esa vía todos los días. El contratista debe terminar ese tramo antes de Festival Vallenato y así el tráfico en la zona volverá a la normalidad, recordemos que no hay progreso en vías sin impacto en la movilidad”, me contó el secretario.

Por Don Pilo