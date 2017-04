Campeona olímpica Mariana Pajón negó tener diferencias personales con Nairo

Tomada de internet.

La bicampeona olímpica de bicicross Mariana Pajón, negó hoy diferencias personales con Nairo Quintana y lamentó la filtración de una conversación que “correspondía exclusivamente a su esfera privada”, en la que aludía a las críticas que hizo el campeón del Giro de Italia a la Federación Colombiana de Ciclismo (Fedeciclismo)

“No es cierto que exista una diferencia o división personal entre dos dignos representantes del deporte colombiano en el exterior (…) de dicha conversación privada sólo se puede inferir una diferencia puntual en el procedimiento escogido por Nairo para presentar sus inconformidades o sus dudas frente al manejo de la FCC”, dice Pajón en un comunicado “aclaratorio” publicado en Twitter sobre el supuesto rifirrafe entre los dos campeones.

La conversación de Mariana con su padre, Carlos Mario Pajón, que forma parte del Comité Ejecutivo de la Fedeciclismo, fue revelada por el portal www.colombia.com.

Allí, entre otras cosas, la doble medallista olímpica asegura que en vez de verter críticas “Nairo que se ponga a pedalear, porque cuando un deportista se mete a la política, las cosas no van bien”.

En el comunicado de explicación titulado “la filtración de una conversación privada que nunca tuvo a Nairo Quintana como receptor, no es sinónimo de división entre ambos deportistas”, Mariana afirma que es consciente de que sí hay fallos dentro de Fedeciclismo, que hay temas por mejorar y por ello le dijo a su padre que hiciera parte del Comité Ejecutivo de la entidad donde tiene el cargo de vocal.

Pajón añade en el comunicado que no estuvo de acuerdo en la forma en que manifestó sus desacuerdos con la Federación “sin antes haber tratado el tema directamente con el ente involucrado o con los organismos de control correspondientes, lo cual solo genera una afectación para el deporte y los deportistas”.

La situación se generó porque Quintana, previó a su viaje al Giro de Italia, dijo que “no tenemos una buena dirigencia, los deportistas que estamos en Europa triunfamos no por ayuda de ellos, sino por la capacidad humana”.

Agregó que “son unos dirigentes que no ayudan al deportista, que, por ejemplo, no apoyaron una Vuelta al Tolima, pero que no se quejen las ligas, porque ellos mismos los eligieron”.

Al paso de las declaraciones de Quintana salió el presidente de la Fedeciclismo, Jorge Ovidio González, quien manifestó que el campeón de la Vuelta a España del año pasado “está desenfocado” y mal informado.

El dirigente añadió en declaraciones al periódico El Colombiano que “este muchachito está desenfocado y más ‘pedaleado’ que una cadena; mal orientado”.

González sin embargo, dijo que la Federación nunca ha roto relaciones con Quintana, pero explicó que la elección el pasado mes de enero de las nuevas directivas de esa entidad no fueron del agrado de Nairo porque él impulsaba la candidatura de otro dirigente que no ganó.

“Nunca hemos roto relaciones. Es razonable lo que sucede, él fue por la Federación con unos dirigentes y perdió. Está dolido. Él mismo indicó que intentó hacer un tiro al aire, pero para llegar a un puesto de estos se requiere experiencia en dirigencia deportiva”, afirmó.

El comunicado de Mariana insiste en que la conversación filtrada se desarrolló dentro de la esfera privada y en el contexto de una conversación entre ella y su padre en la que respondió a la pregunta previa sobre cuál era su opinión de los comentarios del deportista boyacense y donde no existió ninguna intención de enviar un mensaje negativo a Nairo Quintana “quien fue considerado el receptor del mensaje”.

