Cambios en la Federación Nacional de Departamentos

Ayer se llevó a cabo el segundo día de la Cumbre de Gobernadores, sobre la implementación territorial del Acuerdo de Paz. Foto: Cortesía.

Durante la cumbre de gobernadores que se lleva a cabo en Cali, y ante los mandatarios de los 32 departamentos de Colombia, Amylkar Acosta renunció a la Federación Nacional de Departamentos, argumentando razones políticas para dejar el cargo.

El exministro de Minas y Energía dejó ver que la realidad política de hoy no favorecía su permanencia en la Federación, “a la que le he servido hasta alcanzar el posicionamiento, el prestigio y la reputación que hoy tiene, como bienes intangibles de la misma que hay que preservar a toda costa”, indicó.

Así mismo le dijo a los mandatarios que tienen el balance de su gestión en este último año, y da cuenta de las realizaciones de la Federación y de los retos encarados con éxito por parte de la misma.

“Espero no haberlos defraudado ni haber sido inferior al compromiso, la responsabilidad y la confianza por ustedes dispensada con largueza. Nada, ninguno de los logros alcanzados habrían sido posibles sin el apoyo incondicional que recibí de parte de todos”, dice un aparte del documento presentado en la jornada que se lleva a cabo en la capital del Valle del Cauca.

“Siempre he salido de los cargos que he ocupado por la misma puerta por la que entré, nunca por la de atrás y siempre con la frente en alto y con mis manos libres y limpias. Esta vez no será la excepción”, manifestó Acosta.

Su salida se dio después de conocerse versiones que daban cuenta de llamadas a los gobernadores por parte del secretario de Presidencia, Luis Guillermo Vélez, y del viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, cada uno impulsando un nombre distinto para la dirección ejecutiva de la Federación Nacional de Departamentos.

En el mismo evento, el gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, fue elegido por unanimidad como nuevo presidente de la Federación Nacional de Departamentos y el mandatario de los cesarenses, Francisco Ovalle Angarita, hace parte del Consejo Directivo, en representación de la región Caribe y quien tendrá suplencia del gobernador de La Guajira, Wilmer González.

Por unanimidad de la Asamblea de Gobernadores se ordenó un reconocimiento público a Amylkar Acosta Medina, por su destacada gestión al frente de la entidad.

Andreina Bandera / EL PILÓN

