Caciques de Valledupar por fuera del Campeonato Profesional De Baloncesto

En su primer acercamiento al baloncesto profesional, el equipo Caciques de Valledupar no logró clasificar en el campeonato.

Con una doble derrota en calidad de local, ante el actual líder del certamen, Caciques de Valledupar se despidieron de la primera fase del Campeonato Profesional 2017 de baloncesto en su primera incursión en este.

Ante la derrota, el entrenador Bernardo González aseguró que esta se debió a tres aspectos puntuales: los tres cambios de jugadores en el equipo durante el certamen, el estado del Coliseo Cubierto Julio Monsalvo y el precario rendimiento por parte de los basquetbolistas colombianos.

“Tenemos un equipo conformado por jugadores que no son de alto rendimiento, buenos jugadores, pero muchas veces vienen de la banca y eso no permite hacer la diferencia en el juego. Fue difícil armar un equipo, tuvimos una pretemporada en Bucaramanga y cuando llegamos a Valledupar no tuvimos buena producción de los jugadores porque los americanos fueron cambiados en tres ocasiones y este fue el resultado. También se debe sumar que no ayudó para nada las condiciones del Coliseo donde se desarrollaron los encuentros, ante cada lluvia se presentaron dificultades”, así describió el entrenador González el corto paso del equipo vallenato en este primer certamen.

Pese a esas dificultades y la buena calidad deportiva del rival, resaltó el esfuerzo de los locales. “Le hicimos juego a nuestro adversario por trescuartos pero al final hubo errores mentales que le dio ventaja fast break y no se logró invertir el marcador”.

En el encuentro del sábado, el quinteto vallenato terminó con un marcador 61 – 82 y en el partido de vuelta que se disputó ayer domingo a las 10:00 de la mañana, el marcador que le dio el título de descalificado quedó 63 – 71. Sin embargo, Caciques deberán cumplir dos juegos más de ida y vuelta el día martes 18 y miércoles 19 de julio a las 8:00 de la noche ante Águilas de Tunja, en el Coliseo Julio Monsalvo Castilla en la penúltima jornada del torneo.

El equipo cierra el calendario de la primera fase, los días sábado 22 a las 8:00 de la noche y domingo 23 de julio a las 10:15 de la mañana enfrentando en el último juego del campeonato a la Academia de Medellín, también de local en el Coliseo Julio Monsalvo Castilla.

Así las cosas, una vez se terminen estos compromisos los integrantes del equipo de baloncesto retornarán a sus ciudades mientras llega la segunda fase del campeonato en el mes de octubre, el cual se extiende hasta febrero del 2018.

“No pudimos entrenar durante tres día debido a las lluvias, porque en el recién renovado coliseo llueve más adentro que afuera, todo eso indudablemente influye en estos resultados”, dijo Bernardo González, entrenador de Caciques de Valledupar.

por Jennifer Polo / EL PILÓN