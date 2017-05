Busetas se apoderaron del área de Cesión en Villa Dariana

Esta es la cancha del barrio de Villa Dariana Quinta Etapa que es invadida por los conductores de busetas de servicio público de Valledupar. Archivo EL PILÓN.

Es imposible que los niños y jóvenes sigan practicando fútbol en la cancha improvisada del barrio Villa Dariana Quinta Etapa, debido a que se convirtió en ruta de buses de servicio público, según denunció Sandra Flórez, presidenta de la Junta de Acción Comunal de este sector.

“El espacio destinado para la recreación de jóvenes y niños de la comunidad siempre ha sido invadida por los conductores de busetas, anteriormente ese lugar estaba lleno de maleza y basura pero el alcalde Augusto Ramírez nos donó unos arcos para que los jóvenes jugaran fútbol, pero al ver que lo limpiaron, las busetas pasan orondos por el terreno dañando el lugar”, dijo la líder comunitaria.

Según manifestó Flórez, les tocó encerrar la cancha con grande piedras para evitar que siguieran entrando los vehículos por eso decidieron dejar a sus pasajeros en otro lugar. “Los conductores se unieron y decidieron dejar a los pasajeros cuatro cuadras después del barrio porque no los dejábamos entrar a la cancha, los vecinos afectados tuvieron que quitar las piedras para que no los dejaran tan lejos, me parece una falta de respeto porque no deben presionar a los vecinos para que ellos sigan dañando la cancha, ya los jóvenes que practicaban fútbol no lo hacen porque eran interrumpidos por las busetas”, aseveró la líder comunitaria.

La presidenta de la JAC dijo que la Gobernación de Cesar ya ha realizado los estudios y planos para iniciar la construcción y adecuación del parque, pero no les han dado fecha; mientras tanto los jóvenes siguen jugando fútbol en un escenario improvisado corriendo peligro con las busetas que transitan dentro de la cancha.

“Estamos esperando que el gobernador del Cesar cumpla lo que prometió con respecto al parque, nosotros hemos insistido y enviando cartas, pero no nos han dado fecha, ya han venido a tomar medidas y según hay planos pero no sabemos al fin cuando iniciarán la construcción”, señaló la presidenta de la JAC.