Buscan a mujer que protagonizó accidente que dejó un menor herido en La Esperanza

Esta sería la conductora del vehículo que la familia del niño de cinco años está buscando para que responda por el accidente.

Laura Mesa denunció que hace cuatro días una señora que se dirigía en un automóvil protagonizó un accidente de tránsito que dejó a su hijo gravemente herido en la Clínica Cesar de Valledupar.

Según la denunciante, el accidente registrado el pasado jueves en la carrera 22 con calle 7E del barrio La Esperanza, sucedió al omitir la conductora del vehículo modelo Nissan con placa IMR 964 una señal de tránsito, que produjo que ella junto con su hijo, que se transportaban en motocicleta, cayeran en el asfalto dejando al niño herido.

“Cuando la señora se voló el pare, intentó frenar pero alcanzó a colisionar con el automóvil, caímos en una alcantarilla y mi hijo sufrió un golpe muy fuerte en la cabeza. La señora nos vio e intentó llevarnos a la clínica pero al subirme notamos que el auto se le espichó la llanta por el impacto. Como pude lo llevé al centro asistencial y desde entonces la señora consiente del daño causado no se ha vuelto aparecer”, dijo Mesa.

La madre del menor de cinco años indicó que venía de recoger al infante del colegio y se dirigían a su casa ubicada en el sector del incidente.

“La señora iba con un acompañante que al parecer trabaja en una entidad financiera, lo contactamos pero la conductora no responde, no he puesto la denuncia esperando que mi hijo se mejore totalmente de las contusiones en la cabeza y porque quiero conocer la identidad de la señora para entablar la denuncia a ella y no al vehículo.

Hasta el momento como no me pudo llevar el día del accidente a la clínica, los vecinos se encargaron de tomar fotografías para dejar constancia del carro y la responsable del accidente que tiene todavía convaleciente a mi hijo”, puntualizó Mesa.

Por Marllelys Salinas/ EL PILÓN