Buscan estudiantes para el megacolegio Oswaldo Quintana

A pesar de que las clases no han terminado este año, la Secretaría de Educación de Valledupar abrió el proceso para matrículas de la vigencia 2018.

Esta iniciativa tiene como objetivo específico, además de superar las cifras de 2017, y es llevar estudiantes a la Institución Educativa Oswaldo Quintana Quintana, ubicada en cercanías de las torres de la Urbanización Lorenzo Morales.

El Oswaldo Quintana Quintana es un megacolegio construido en la administración del exalcalde Fredys Socarrás Reales, con capacidad para 900 alumnos y entrará en funcionamiento el próximo año.

“Queremos que todos los estudiantes que están en ese entorno y no tuvieron la oportunidad de conseguir cupo para el 2017, tengan la oportunidad de inscribir y matricularse. Necesitamos que los niños se eduquen para una mejor formación hacia el futuro”, dijo el secretario de Educación Municipal, Luis Carlos Matute De la Rosa.

Durante 2017, la Secretaría alcanzó un crecimiento más o menos de 1.000 educandos, teniendo en cuenta que pasó de 77.000 a 78.000 matriculados. Para el próximo año tiene como meta llegar a 80.000 niños y jóvenes en las aulas de clases.

“Estamos llegando hasta las puertas, esta oportunidad que le brinda el Estado de gratuidad en la educación no la pueden desaprovechar los padres. Muchas veces el padre de familia espera que sus hijos empiecen un desarrollo laboral y no una formación académica. Queremos que no haya niños en las calles porque deben estar educándose”, agregó Matute De la Rosa.

Este proceso cobija también a los corregimientos del municipio. Las personas que deseen adquirir un cupo deberán acercarse desde ya a los colegios e inscribirse con el fin de adquirir un espacio para sus hijos para el próximo año.

“El proceso de matrícula es sencillo. Los padres deben acercarse a la institución más cercana de su barrio, pero con esta institución que vamos a abrir necesitamos cubrir los cupos para el 2018”, sostuvo Matute.

El secretario de Educación entregará en los próximos días un comunicado junto con el área de cobertura, en el que explicará más detalles a los padres de familia sobre el proceso, en forma clara y sencilla, acerca de las matrículas para el 2018.

Nuevo proyecto

El Concejo de Valledupar aprobó en julio de este año el nombre de Oswaldo Quintana Quintana para la nueva institución educativa ubicada en la Urbanización Lorenzo Morales.

Quintana fue un docente graduado como licenciado en Biología y Química, en la Universidad Pedagógica de Colombia en Tunja en 1959. Se radicó en Valledupar en 1960, inició labores en el Colegio Nacional Loperena y en el Prudencia Daza. Fundó en 1962, junto con su esposa, el colegio María Auxiliadora, actualmente Gimnasio del Saber. Falleció a los 70 años de edad, el 12 de abril de 2010 en Valledupar.

