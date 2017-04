El brío de los juveniles puesto a prueba

Rubén Darío Lanao Del Valle fue Rey infantil en el año 2015.

Se prendió el Festival Vallenato en su versión número 50 y los primeros en hacer sonar los pitos y bajos del acordeón fueron aspirantes a la corona en categoría infantil y juvenil, esta última se desarrolla en el Centro Recreacional La Pedregosa. Ese escenario en años anteriores albergaba los concursos de Canción Inédita y Acordeón Aficionado.

Con tres tarimas ubicadas en lugares estratégicos, arrancó ayer la ronda eliminatoria que se extenderá hasta hoy, en la que compiten 49 acordeoneros. Es de resaltar que en esta categoría participan cinco mujeres.

Rubén Darío Lanao Del Valle, rey infantil en el año 2015, en esta ocasión está participando en la categoría juvenil y quiere una nueva corona en la versión 50 del Festival Vallenato.

“Segunda vez que me presentó al Festival Vallenato de Valledupar, con las ganas de demostrar todo mi talento, de darme a conocer y resaltar mi participación en la juvenil, que es mi primera vez en esta categoría”, manifestó Rubén Lanao.

Este joven de 15 años, oriundo de Barranquilla, toca acordeón hace 10 años aproximadamente y fue orientado por su familia aunque aseguró que también ha sido autodidacta al investigar y ver videos de reconocidos acordeoneros y juglares vallenatos.

“Yo me preparé investigando solo viendo videos, hice recopilación de montón y de ahí sacaba mi paseo yo solo. Yo pienso que es una manera original de hacer su propio ritmo o como sea que lo llamen. Para esta categoría me preparé dos meses y más, con el propósito de ganar esto y de representar a mi tierra, Barranquilla, con toda la gente que me quiere y me apoya, que son mi familia y amigos”, indicó Lanoa Del Valle.

El Festival Vallenato ha sido el único escenario en el que Rubén Darío se ha presentado, la primera vez que lo hizo en el 2015 salió airoso del título en la categoría infantil.

“En el Festival Vallenato de Valledupar es el único concurso en el que yo me he presentado, en 2015 que gané en infantil y ahora este 2017 Rey de Reyes 50 años. Yo pienso que este festival es muy importante, no porque sea Rey de Reyes, sino porque es 50 años de festival, medio centenario y eso es importante”, dijo el digitador juvenil, quien en su presentación de ayer interpretó el merengue ‘La Brasilera’ de Rafael Escalona y el paseo ‘El Quedao’ de Romualdo Brito, lo acompañaron los hermanos Jorge Luis (Caja) y Luis Javier Marrugo (Guacharaca).