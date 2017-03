Bienvenido

Por: Rosendo Romero Ospino





Los guajiros estábamos llevando “leña” limpia y “del bulto” de todo el mundo, nuestro departamento fue declarado “el más corrupto del país”, incluso despuntando el tren bala de Odebrecht, una caricia con pluma de pizco en el mentón, resultó el asunto guajiro frente al nocaut fulminante que con un Jack de izquierda a estilo Kid Pambelé le zampaba la Fiscalía a tanto tramposo insaciable en su codicia con los sobornos que por debajo de cuerda la corrupta empresa internacional hizo con la famosa Ruta del Sol, da vergüenza ver a tantos políticos sin Dios sin Ley y sin sentimientos honestos y pensamientos honrados para con nuestra patria.

En medio de la angustia que nos embargaba por ver a nuestro departamento como un potro desbocado hacia el abismo insalvable, el Presidente de la República tuvo el acierto de nombrar a un verdadero líder de la etnia wayúu, hombre independiente: Weildler Guerra Cúrvelo, por fortuna sin nexos con alguna corrientes políticas existentes en La Guajira y quienes hemos tenido el gusto de tratarlo sabemos que su estilo está blindado con esa elegancia que da la cultura bien instruida y bien asimilada.

Él es magister en antropología de la Universidad de Los Andes (Bogotá), Premio Nacional de Cultura (2001-2002), Secretario en Asuntos Indígenas del departamento de La Guajira, fue director ejecutivo del Observatorio del Caribe y se encontraba ejerciendo la gerencia del Banco de la República en San Andrés en el momento de ser llamado para ocupar el cargo de gobernador encargado de La Guajira.

No está mal de parte de las instituciones privadas que envían ayuda a nuestros hermanos mayores, alimentos, aguas medicinas. Pero en realidad, solo un wayúu sabe que lo que hay que hacer es fortalecer a la etnia en esos puntos en los cuales ellos son los mejores para su propio beneficio, son los oficios con los cuales han sobrevivido por tantos siglos, me refiero a la ganadería, los rebaños de chivos y cabras, la pesca, quizás fortalecer sus sitios de pastoreo, incrementar sus siembras; claro en los sitios en donde siempre ha sido posible; es decir, ayudarlos en lo que ellos saben y pueden hacer. Además cuidar y activar los pozos, pavimentar y convertir los caminos en carreteras, incrementar las mototaxis con techos para las partes áridas y alejadas, el burro y la bicicleta toman demasiado tiempo y esfuerzo físico, las motos allí cumplirían una buena función porque es un trasporte rápido y económico. Delimitar definitivamente el territorio Wayúu, tal como la han hecho los koguis, arhuacos y wiwas. Para que la etnia se afinque en su territorio ancestral de cara al futuro, recuperar sus competencias deportivas originales y fortalecerlas para generar la recreación y esparcimiento, fortalecer su medicina tradicional sabiamente aprovechada en confluencia con la oficial.

En el comercio, nuestro aliado ha sido siempre Venezuela, está en crisis, de todos modos hay mantener ese intercambio comercial. Estrechar los lazos con Aruba es tan solo retomar una práctica antigua de los wayúu y ha de ser como siempre, provechosa. La parte norte puede comerciar con la parte sur de La Guajira.

No es guajira norte, guajira media y guajira sur, así serian tres guajiras ¡La Guajira es una sola! Más bien es: La parte norte, parte media y parte sur de La Guajira, integrarla nos daría chance de comer en el sur el pescado de nuestro mar y en el norte comer la carne del sur, sus frutas y verduras y los más importante, todos los alcalde del sur están a salvo de esa racha de corrupción que descalabró a tanta político tradicional y están dispuestos a trabajar con Weildler por el nuevo amanecer guajiro.