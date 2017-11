Bebé de cuatro meses podría morir porque no le autorizan remisión

Tutela interpuesta por Francia Mejía ante la Personería Municipal.

Una niña de 16 semanas de nacida se encuentra delicada de salud en la Clínica Médicos S.A. de Valledupar, debido a un problema en su hígado que puede comprometer su vida.

Así lo manifiesta su abuela, Francia Luna Mejía, quien se encuentra preocupada por la complicada salud de su nieta, la cual necesita un traslado urgente para realizarle un procedimiento con el que no se cuenta en la capital de Cesar.

Según el dictamen médico que se encuentra en la historia clínica, la infectóloga Laura Rosa Mendoza dice que “se confirma sospecha de atresia de vías biliar”, esto ocurre cuando las vías biliares dentro y fuera del hígado no se desarrollan de manera normal.

“Considero urgente la valoración por parte de hepatología con relación a la sospecha de infección de Citomegalovirus (CMV). Considero continuar estudios”, apunta la médica.

Por parte de los acudientes de la recién nacida, han ido a la EPS Salud Vida, donde se encuentran afiliada, para que les den una respuesta favorable y puedan autorizarle lo más pronto posible el traslado a algún centro asistencial de mayor nivel y con la especialidad que se requiere en Cali, Medellín o Bogotá.

Aunque no se conoce la razón por la que sucede esta enfermedad que tiene entre la vida y la muerte a la bebé, su abuela, quien ha ido tocando puertas en las diferentes entidades de salud, ha interpuesto una queja en la Personería Municipal para que puedan brindarle soluciones.

Contó que la niña está hospitalizada desde el pasado 20 de octubre con problemas de salud a la Clínica Médicos y fue el 1 de noviembre cuando los profesionales que atienden el caso hacen el diagnóstico para solicitar el traslado de carácter urgente.

La abuela insiste en que ha buscado soluciones ante Juan Morales, coordinador de la EPS Salud Vida, pero solo ha recibido de respuesta que debe tener paciencia.

Mientras que la madre y el padre de la niña permanecen junta a ella a su cuidado, recorre las diferentes entidades, como secretarias de Salud, pero sus esfuerzos hasta el momento son infructuosos.

¿Qué dicen los órganos de control?

El personero municipal, Alfonso Campo, se pronunció frente a este problema, comentando que “no conoce esta información oficialmente”, añadiendo además que por medio de la entrevista que se le hace por parte del diario EL PILÓN es que está enterándose del inconveniente y que hasta el momento no ha recibido ninguna tutela.

“Necesitaría de pronto los documentos que me los lleven a la oficina temprano para poder ver en qué podemos asesorar. Pero lo que sí quiero que quede claro es que no tengo la información de esta tutela porque no fue presentada por la Personería de Valledupar”, afirmó Campo.

Por: Eduardo Moscote / EL PILÓN

eduardo.moscote@elpilon.com.co